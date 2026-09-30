Liên quan đến vụ “Xuất hiện hố hàm ếch, vệt sụt lún kéo dài trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu”, ngày 30/9, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai (chủ đầu tư) cho biết đơn vị đã phối hợp với các bên liên quan kiểm tra, xử lý vị trí mặt đường bị nứt, sụt lún gần sông Buông.

Vị trí vết nứt, sụt lún kéo dài trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Hoàng Anh

Theo chủ đầu tư, đoạn qua khu vực gần sông Buông (phường Phước Tân), mặt đường xuất hiện vết nứt dài khoảng 40m. Một số vị trí nền đường có dấu hiệu sụt lún, nghiêng về phía sông.

Theo hồ sơ thiết kế, tại khoảng Km1+900, một phần dòng sông Buông nằm trong phạm vi thi công. Đoạn tuyến từ khoảng Km1+860 đến Km1+930 thuộc phạm vi nền đường đầu cầu sông Buông, với nền đường đắp cao khoảng 8,7m so với mặt đất tự nhiên.

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào khai thác tạm từ ngày 18/5. Tuy nhiên, đến giữa tháng 8, đơn vị quản lý phát hiện mặt đường đoạn Km1+860 đến Km1+930 bị lún cục bộ và xuất hiện vết nứt dọc dài khoảng 40m.

Qua theo dõi, vết nứt hiện không phát triển thêm về chiều dài và chiều rộng, hiện tượng lún cũng không có dấu hiệu tăng thêm.

Ngày 22/9, đơn vị tư vấn thiết kế khoan khảo sát địa chất tại khu vực xảy ra nứt, lún để đánh giá nguyên nhân và đề xuất phương án khắc phục.

Sau khi có kết quả khảo sát, chủ đầu tư sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế để đưa ra giải pháp phù hợp, đảm bảo ổn định nền đường và an toàn khi khai thác.

Hố "hàm ếch" xuất hiện trên cao tốc. Ảnh: Hoàng Anh

Theo Ban QLDA, nhà thầu thi công gói thầu xây lắp số 18 là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã phối hợp các đơn vị liên quan lắp biển hạn chế tốc độ 60km/h tại khu vực có vết nứt, sụt lún.

Trong ngày 30/9, nhà thầu sẽ cắt, bóc lớp bê tông nhựa tại vị trí nứt, gia cường bằng vải địa kỹ thuật rồi thảm lại mặt đường. Toàn bộ khu vực cũng được rà soát để xử lý những vị trí cần thiết, đảm bảo mặt đường êm thuận. Đơn vị thi công sẽ đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành việc xử lý trong ngày 1/10.

Ban QLDA cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tại khu vực và có phương án xử lý tiếp theo sau khi có kết quả khảo sát địa chất.