Khi đặt chân đến Auckland (New Zealand) 8 năm trước, Alisa mới học lớp 2, Vicky lớp 6 và cả hai đều chưa rành tiếng Anh. Một vòng dạo chơi quanh thành phố và ước muốn được tận mắt nhìn thấy chim cánh cụt đã khiến họ quyết định ở lại New Zealand. Cả hai nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, và được nhận vào một trường công lập tại đây.

Vicky được nhận nuôi, nên hai chị em khẳng định thành tích học tập của họ không đến từ yếu tố di truyền, mà là kết quả của nỗ lực.

Hai chị em Alisa Phạm và Vicky Ngô đang ở New Zealand. Ảnh: Amalia Osborne/New Zealand Woman's Weekly

Thành tích vượt trội

Trong chưa đầy một năm, hai chị em hoàn thành toàn bộ chương trình trung học vốn kéo dài 5 năm, rồi bước thẳng vào đại học. Vicky nhập học Đại học Công nghệ Auckland (AUT) khi 13 tuổi; Alisa theo chân chị vào trường này lúc mới 11.

Theo New Zealand Woman's Weekly, hiện 18 tuổi, Vicky đã có bằng Cử nhân Khoa học, Thạc sĩ Triết học chuyên ngành an ninh mạng và học máy. Cô đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ trẻ nhất New Zealand, đồng thời làm việc toàn thời gian tại bộ phận an ninh mạng của hãng hàng không Air New Zealand.

Alisa, 15 tuổi, đã tốt nghiệp Cử nhân Truyền thông ở tuổi 14 và đang theo học song song hai chương trình thạc sĩ: Triết học tại AUT và Tâm lý học từ xa qua Đại học Harvard.

Alisa và Vicky từng phải ngủ gần nghĩa trang suốt 13 tháng khi bị mất nhà. Ảnh:

Lawrence Smith/Stuff

Dù từng được các đại học danh giá của Mỹ như MIT và Stanford mời nhập học, cả hai đều từ chối vì muốn gắn bó với New Zealand.

Hành trình không chỉ toàn vinh quang

Ít ai biết sau những tấm bằng là chuỗi thử thách dài. Hai chị em đã nhiều lần vượt qua nghịch cảnh và trở ngại trên con đường đi đến thành công, bao gồm cảnh vô gia cư, khó khăn tài chính và những chỉ trích trên mạng.

Trong thời gian phong tỏa vì Covid-19, mẹ của Vicky và Alisa mất việc, và cả ba mẹ con phải sống trong ô tô suốt 13 tháng sau khi hợp đồng thuê nhà kết thúc và toàn bộ giấy tờ cá nhân, bao gồm hộ chiếu và thẻ ngân hàng, bị thất lạc. Hai chị em từng học bài xuyên đêm dưới ánh đèn đường mùa đông, đỗ xe gần nghĩa trang để lấy nước sinh hoạt.

Vicky đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Ảnh: Lawrence Smith/Stuff

Cả hai cũng đối diện nhiều lời công kích trên mạng, bị cho là “làm màu để xin định cư”. Vicky đáp lại bằng quyết tâm theo đuổi nghiên cứu an ninh mạng, bảo vệ trẻ em và đặc biệt là bé gái. Luận án tiến sĩ năm nay của cô tập trung vào phục vụ chính phủ và an ninh quốc gia.

Còn Alisa trăn trở: “Trên thế giới có khoảng 120 triệu bé gái không được đến trường. Tôi muốn tận dụng cơ hội của mình để truyền cảm hứng cho họ”.

Nguy cơ bị trục xuất

Theo tờ Stuff của New Zealand, thị thực du học của hai chị em Alisa Phạm và Vicky Ngô sẽ hết hạn vào tháng 10 tới. Gia đình cho rằng họ đủ điều kiện xin thường trú diện tay nghề cao, song đã bị từ chối quyền nộp đơn.

Cố vấn của gia đình, cựu Bộ trưởng Di trú Tuariki Delamere, cho biết ông đã liên hệ với Thủ tướng Christopher Luxon và Bộ trưởng Di trú Erica Stanford để đề nghị can thiệp.

Alisa và Vicky mong muốn được xét theo diện “tài năng đặc biệt” để ở lại New Zealand. Ảnh: Lawrence Smith/Stuff

Phía Cục Di trú cho biết mẹ của Alisa và Vicky từng sống hợp pháp tại New Zealand từ năm 2014, định cư từ năm 2019, nhưng sau khi một đơn xin thị thực bị rút và một đơn khác bị từ chối, bà trở thành đối tượng bị trục xuất, sau đó mới được cấp thị thực làm việc. Hai con gái ở đây từ năm 2018 với thị thực du học. Cơ quan này khẳng định đã nhiều lần cân nhắc hoàn cảnh gia đình khi xem xét hồ sơ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Di trú phụ trách, ông Chris Penk, nói sẽ không can thiệp khi vụ việc vẫn trong tiến trình xử lý.

Còn cố vấn Delamere khẳng định: “Các em quá xuất sắc. Tôi muốn họ ở lại, và hy vọng đất nước này cũng vậy. Không cho họ ở lại thật vô lý”.

Hai chị em Alisa và Vicky hy vọng được công nhận thường trú, tiếp tục cống hiến cho New Zealand và một ngày cùng nhau du lịch vòng quanh thế giới bằng ô tô điện trước khi quay lại mảnh đất mà họ coi là nhà.

“Ngay cả khi chúng tôi không phải thiên tài, tôi vẫn muốn tin rằng mình là những người tốt, luôn cố gắng làm điều đúng”, Alisa nói.