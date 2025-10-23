Tối 22/10, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa cấp cứu thành công cho bé trai 13 tuổi ở Lâm Đồng bị vỡ tinh hoàn khi chơi đua xe tại một khu du lịch. Theo đó, trong lúc điều khiển xe, bệnh nhi không may tông vào lan can chắn đường đua. Cú va chạm làm bé té ngã, đập mạnh vào vùng hạ vị.

Sau đó, bệnh nhi được đưa đến bệnh viện địa phương điều trị nội khoa. Tuy nhiên, sau 5 ngày, vùng bìu phải của bé sưng to và đau dữ dội, người nhà lập tức chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng 2.

Qua siêu âm khẩn cấp, các bác sĩ phát hiện tinh hoàn phải của bệnh nhi bị vỡ. Ê-kíp cấp cứu đã tiến hành phẫu thuật ngay trong đêm để bảo tồn tinh hoàn. Ca mổ gặp nhiều khó khăn do tổn thương đã lâu ngày, mô viêm dính chặt xung quanh, các bác sĩ phải bóc tách từng lớp mô một cách cẩn thận để cứu phần tinh hoàn còn lại.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi ngay trong đêm. Ảnh: BVCC

BS.CKII Phan Tấn Đức, Trưởng Khoa Niệu, cho biết: "Những chấn thương vùng sinh dục ở trẻ thường bị cha mẹ xem nhẹ hoặc trì hoãn điều trị, trong khi đây là khu vực cực kỳ nhạy cảm vì có thể bỏ sót xoắn tinh hoàn".

Bác sĩ Đức cảnh báo, xoắn tinh hoàn nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời trong vòng 6 giờ, mô tinh hoàn có thể hoại tử, buộc phải cắt bỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản sau này.

Bác sĩ Đức cũng khuyến nghị phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay khi con than đau vùng bìu, sưng, đỏ hoặc đổi màu, đặc biệt sau khi bị té ngã hay va chạm mạnh. Phẫu thuật sớm giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng và đảm bảo chức năng sinh sản trong tương lai.

Sự việc cũng đặt ra vấn đề về an toàn tại các khu vui chơi giải trí, nhất là những trò chơi có tính chất tốc độ cao hoặc va chạm mạnh. Các chuyên gia khuyến cáo trẻ em cần được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ và có sự giám sát chặt chẽ của người lớn để phòng tránh tai nạn đáng tiếc.

