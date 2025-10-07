Ngày 7/10, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu một cô gái bị áp xe ngực nặng do tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc tại cơ sở thẩm mỹ kém uy tín.

Cụ thể, hai tháng trước khi nhập viện, với mong muốn cải thiện vóc dáng, bệnh nhân đã quyết định tiêm chất làm đầy vào cả hai bên ngực tại một cơ sở thẩm mỹ. Tuy nhiên, loại chất được sử dụng không được xác định rõ nguồn gốc.

Sau khi làm thủ thuật, ngực phải của bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường: Sưng, nóng, đỏ, đau và đặc biệt có dịch màu xanh rỉ ra ngoài nên bệnh nhân đã đến khám tại Bệnh viện Nhân dân 115. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện ổ áp xe ở vùng vú phải. Nếu không phẫu thuật kịp thời, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ, thậm chí gây biến chứng lan rộng, đe dọa tính mạng.

BS.CKII Khương Quốc Khoa, Khoa Điều trị - Y học thể thao cho biết: "Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi đã hút ra khoảng 100ml dịch mủ đục, loãng, lẫn chất filler nhầy. Ê-kíp tiến hành rạch rộng, làm sạch hoàn toàn ổ áp xe và đặt dẫn lưu nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm trùng".

Sau hơn 10 ngày được điều trị kháng sinh, chăm sóc vết thương và theo dõi sát sao, bệnh nhân đã hồi phục ổn định. Vùng ngực phẫu thuật vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, không để lại biến dạng đáng kể.

Các bác sĩ cảnh báo phương pháp làm đẹp bằng tiêm chất làm đầy khi thực hiện thủ thuật tại cơ sở không uy tín có thể gây nhiễm trùng nặng, biến dạng vùng tiêm, sẹo xấu, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Bệnh viện Nhân Dân 115 khuyến cáo người dân chỉ làm đẹp tại cơ sở có giấy phép, có bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ - tạo hình. Tuyệt đối không tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc. Nếu có bất thường sau tiêm, cần đến bệnh viện ngay để xử trí kịp thời.