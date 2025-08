Sao Baywatch Pamela Anderson nảy sinh tình cảm với tài tử Liam Neeson sau khi cùng đóng phim hài The Naked Gun (Họng súng vô hình) ra rạp từ 1/8. Theo Daily Mail, cặp sao chênh nhau 15 tuổi đã hẹn hò được một thời gian.

Liam Neeson từ lâu đã trở thành biểu tượng của dòng phim hành động Hollywood. Với chiều cao vượt trội, phong thái mạnh mẽ và giọng nói trầm ấm, Neeson hớp hồn khán giả suốt nhiều thập kỷ với diễn xuất đa năng, tự tay tạo dựng sự nghiệp bùng nổ từ một tuổi thơ và số phận không quá yên bình.

Pamela Anderson và Liam Neeson tại sự kiện ra mắt phim ngày 22/7. Ảnh: Shutterstock

Sinh năm 1952 tại Ballymena, Bắc Ireland, Liam Neeson lớn lên trong hoàn cảnh cơ cực, từng phải làm nhiều công việc như lái xe nâng, xe tải… trước khi bén duyên với diễn xuất. Năm 1976, ông bắt đầu sự nghiệp với sân khấu kịch, sau đó có những vai diễn nổi bật đầu tiên trong Pilgrim's Progress và Excalibur.

Thập niên 1990, sự nghiệp của Liam Neeson có cú bứt phá ngoạn mục khi ông được Steven Spielberg chọn vào vai Oskar Schindler trong Schindler's List. Diễn xuất tuyệt vời trong phim đã mang về cho Neeson hàng loạt đề cử danh giá tại Oscar, BAFTA và Quả cầu vàng, mở ra bước ngoặt đưa ông trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood.

Cũng ở giai đoạn này, ông được mời tham gia nhiều bom tấn, đặc biệt ở mảng hành động như Star Wars: Episode I – The Phantom Menace, Gangs of New York, Batman Begins… Điểm nhấn lớn trong sự nghiệp của Neeson là vai người cha giải cứu con gái tên Bryan Mills trong Taken. Phim nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, thu về hơn 223 triệu USD nhưng nổi bật nhất phải kể đến câu thoại “Tao không biết mày là ai…” trong Taken đã trở thành meme kinh điển trên mạng xã hội.

Với đóng góp cho điện ảnh suốt nhiều thập kỷ, Neeson được vinh danh là Sĩ quan Đế quốc Anh và được tạp chí Empire xếp vào danh sách những ngôi sao gợi cảm nhất lịch sử điện ảnh.

Liam Neeson và Pamela Anderson trong "The Naked Gun".

Với The Naked Gun, Liam Neeson được kỳ vọng sẽ mang đến một phiên bản Frank Drebin mới mẻ, kế thừa tinh thần hài hước của Leslie Nielsen nhưng vẫn đậm chất riêng của bản thân. Việc chọn Neeson cho vai Frank Drebin Jr. được đánh giá là không thể phù hợp hơn, đặc biệt trong mắt nhà sản xuất Seth MacFarlane. MacFarlane nhận thấy phong cách diễn xuất nghiêm túc, đĩnh đạc của Neeson khi đọc những câu thoại hài hước một cách vô tri là yếu tố hoàn hảo cho mảng miếng hài - hành động của phim.

Thời điểm ra mắt The Naked Gun, Liam Neeson và Pamela Anderson chính thức công khai quan hệ. Nam diễn viên 73 tuổi cảm thấy bị thu hút bởi cách suy nghĩ và lối sống của Pamela Anderson - nữ diễn viên kém ông 15 tuổi. Hai người cố gắng giữ kín mối quan hệ bằng cách gặp nhau tại nhà của Pamela ở Canada.

Trả lời phỏng vấn PEOPLE tháng 10/2024, Liam Neeson nói: "Tôi thực sự say mê cô ấy. Khi diễn cùng, Pamela rất tuyệt vời. Tôi không biết khen cô ấy thế nào cho đủ. Cô ấy không có cái tôi lớn, chỉ đến để làm việc. Cô ấy hài hước và dễ hợp tác". Trong khi đó, Pamela Anderson khen Liam là "quý ông hoàn hảo".

"Họng súng vô hình" ra rạp Việt từ 1/8.