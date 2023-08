Ở tuổi 71, Liam Neeson có sự nghiệp diễn xuất thành công với hàng loạt đề cử và giải thưởng, bao gồm một đề cử Oscar, một giải BAFTA, 3 giải Quả cầu vàng.... Ông còn được The Irish Times xếp ở vị trí thứ 7 trong danh sách 50 diễn viên điện ảnh vĩ đại nhất Ireland và nhận danh hiệu Sĩ quan Đế chế Anh (OBE) vào năm 2000 vì những đóng góp cho nghệ thuật.

Ngã rẽ sự nghiệp

Sau thành công với loạt vai diễn thiên về diễn biến nội tâm sâu sắc, tạo dựng nên tên tuổi của mình trong nghệ thuật thứ 7 như Oskar Schindler (Schindler's List - 1993), Michael Collins, Jean Valjean (Les Misérables - 1998)… Liam Neeson bất ngờ chuyển hướng.

Khoảng 15 năm trước, đoạn phim có cảnh nhân vật cựu đặc vụ CIA Bryan Mills nhấc máy, điềm tĩnh nói bằng giọng trầm khàn, đe dọa băng nhóm bắt cóc con gái mình: “Nếu thả con gái tao đi, chuyện này sẽ kết thúc. Tao không tìm và truy đuổi. Còn nếu không thả, tao sẽ truy đuổi bọn mày. Tao nhất định sẽ tìm ra và giết bọn mày”, đã thay đổi sự nghiệp diễn xuất của Liam Neeson.

Cú nhấc máy trong 'Taken' đã thay đổi sự nghiệp diễn xuất của Liam Neeson. Ảnh: 20th Century Fox.

Theo nhận định của The Atlantic, đó là khởi đầu cho sự trở lại trong diện mạo mới đáng ngạc nhiên của nam tài tử người Ireland. Ở độ tuổi 50, ông bất ngờ trở thành một ngôi sao hành động. Loạt phim sau đó mang màu sắc tương tự Taken (2008) với bối cảnh thường diễn ra ở châu Âu, Liam Neeson vào vai những người đàn ông luống tuổi, cầm súng, mặc áo khoác da với kỹ năng chiến đấu điêu luyện, được rèn luyện từ thời trẻ.

Ngoài series Taken với 3 phần phim, phát hành lần lượt vào các năm 2008, 2012 và 2014 xoay quanh cựu đặc vụ Bryan Mills cùng gia đình, một số cái tên đáng chú ý khác gồm Non-Stop (2014), The Commuter (2018), Cold Pursuit (2019), The Ice Road (2021).

Dường như bản thân Liam Neeson không có ý định chuyển hướng diễn xuất, trở thành một tài tử hành động cổ điển. Tuy nhiên, một bộ phim mang tính bước ngoặt đã thay đổi mọi thứ. Điều này có vẻ tương đồng với sự trở lại của Keanu Reeves trong John Wick.

Phép ẩn dụ của 'Retribution'

Retribution (2023) khởi chiếu vào tuần cuối tháng 8 tại Pháp, Mỹ và nhiều nơi khác trên toàn cầu tiếp tục giới thiệu nhân vật hành động do Liam Neeson thủ vai với phong cách quen thuộc.

Trong Retribution, nam diễn viên 70 tuổi đóng vai một người đàn ông bị mắc kẹt trong chiếc xe, không thể trốn thoát, The Atlantic gọi đây là một phép ẩn dụ thích hợp cho việc chuyển hướng sang phim hành động ở giai đoạn cuối sự nghiệp của nam tài tử.

Nhân vật hành động mới nhất của Liam Neeson trong ‘Retribution’. Ảnh: Lionsgate.

Liam Neeson vào vai ông bố Matt Turner, một chuyên gia tài chính, lái xe chở theo 2 đứa con ở độ tuổi vị thành niên do Jack Champion và Lilly Aspell thủ vai. Sau khi di chuyển, họ nhận được cuộc gọi bí ẩn, đầu dây bên kia thông báo xe đã bị cài chất nổ, không thể thoát ra.

Câu chuyện có phần giống với tác phẩm kinh điển Speed (1994) do Keanu Reeves đóng chính, kể về một chiếc xe buýt bị cài bom, sẽ bị nổ tung nếu giảm tốc độ. Hầu hết cảnh hành động trong Retribution, Matt lái xe vòng quanh thành phố, đối thoại nảy lửa với một bẻ khủng bố ẩn danh, giọng nói được làm méo tiếng.

Tuy nhiên, đánh giá ban đầu của The Atlantic cho rằng có những điểm yếu nhất định trong bộ phim hành động giật gân mới nhất của Liam Neeson. Mạch phim lặp đi lặp lại cảnh Matt đổ xe, lấy lại sức, tiếp tục lao vào pha hành động tiếp theo một cách nhàm chán, cướp đi mọi cơ hội tạo đột phá cho tác phẩm.

Diễn xuất của Liam Neeson trong Retribution không có sự lạnh lùng, gai góc, hành động quyết liệt, kiên định đến cùng… đã tạo nên thành công vượt ngoài mong đợi của Taken. Matt không có câu thoại đe dọa ‘lạnh gáy’ nào, thay vào đó, ông cầu xin một cách yếu ớt: "Tôi chỉ muốn cuộc sống của mình quay trở lại!".

Sau 15 năm kể từ sự ra đời của Taken, Liam Neeson đã tạo nên sức hút đáng kể cho những bộ phim hành động giật gân, kinh phí thấp. Giờ đây, có lẽ đã đến lúc ông phải từ bỏ bộ kỹ năng đặc biệt này.

Trailer phim 'Retribution' (2023):