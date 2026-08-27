Đêm 26/8 là một đêm không thể quên với Trương Tuấn Việt (SN 2004, phường Thanh Oai, Hà Nội) khi được xem trận cầu bùng nổ giữa tuyển Việt Nam – Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup 2026. Và đội tuyển nước nhà đã giành chiến thắng chung cuộc với chiếc cúp vàng danh giá.

Càng đặc biệt hơn, giữa bầu không khí sôi động khi hàng nghìn cổ động viên Việt đổ ra đường mừng tuyển Việt Nam chiến thắng, Tuấn Việt cùng vợ sắp cưới – Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 2003, quê Phú Thọ) đã thực hiện bộ ảnh cưới với những khoảnh khắc để đời.

Video cặp đôi chụp ảnh cưới giữa dòng người "đi bão" mừng Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Việt chia sẻ, cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Khi làm việc với ê kíp chụp ảnh, họ được gợi ý về ý tưởng chụp ảnh cưới trong đêm tuyển Việt Nam đá chung kết ASEAN Cup 2026.

“Sau khi trao đổi, chúng tôi nhất trí với ý tưởng này. Đây là dịp tuyệt vời để niềm hạnh phúc riêng hòa chung với niềm vui chiến thắng của đội tuyển nước nhà.

Khi lên kế hoạch chi tiết cho bộ ảnh cưới, chúng tôi có niềm tin mãnh liệt Việt Nam sẽ vô địch. Và ngay cả khi điều đó không xảy ra, chúng tôi vẫn vui vẻ thực hiện bộ ảnh cưới trong đêm đáng nhớ này”, Tuấn Việt chia sẻ.

Khoảnh khắc Tuấn Việt cầu hôn Thúy Kiều giữa dòng người "đi bão"

Bộ ảnh cưới được thực hiện ở khu vực hầm Kim Liên (Hà Nội) và các tuyến đường xung quanh. Khoảng 19h30 cùng ngày, Tuấn Việt và Thúy Kiều trong trang phục cô dâu, chú rể cùng ê kíp chụp ảnh cưới đã có mặt ở đây. Họ thực hiện nốt các bước chuẩn bị cuối cùng, rồi cùng nhau xem trận chung kết tại một quán ăn gần đó.

Trong suốt trận đấu, Tuấn Việt và Thúy Kiều trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: hồi hộp, lo lắng, hạnh phúc vỡ òa khi các cầu thủ áo đỏ ghi bàn. Và mỗi khoảnh khắc ấy đều được ê kíp ghi lại.

Cặp đôi có sự chuẩn bị kỹ càng

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chiến thắng thuộc về tuyển Việt Nam, cặp đôi ôm chầm lấy nhau, tận hưởng niềm vui vỡ òa, sau đó cùng ê kíp hòa vào dòng người hâm mộ, thực hiện bộ ảnh cưới đáng nhớ.

“Cổ động viên Việt đi bão rất đông, không khí sôi động, tưng bừng hiếm có. Chúng tôi chụp ảnh ở hầm Kim Liên, màu cờ đỏ sao vàng và dòng người đông đúc là ‘phông nền’ đẹp nhất, ý nghĩa nhất cho những bức hình”, Tuấn Việt chia sẻ.

Phút đáng nhớ của cặp đôi

Trong gần 2 tiếng chụp ảnh, Tuấn Việt và Thúy Kiều nhận được rất nhiều lời chúc phúc của người qua đường. Một số nhóm bạn trẻ còn đề nghị chụp ảnh chung với cặp đôi làm kỷ niệm. Không khí sôi động cùng niềm hân hoan của các cổ động viên khiến chú rể Hà Nội thêm phấn khích.

“Giữa dòng người đêm ấy, tôi đã quỳ xuống cầu hôn bạn gái. Màn cầu hôn này được tôi và ê kíp giữ bí mật đến phút chót nên cô ấy rất bất ngờ. Khoảnh khắc cô ấy nhận lời cầu hôn và đón lấy chiếc nhẫn, tôi rất hạnh phúc”, Việt chia sẻ.

Khoảng 23h30, cặp đôi thực hiện xong bộ ảnh cưới. Trở về nhà, Tuấn Việt vẫn lâng lâng hạnh phúc khi nghĩ về những điều vừa trải qua.

Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc của người lạ trong đêm chụp ảnh cưới

Khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi

Tuấn Việt và Thúy Kiều có nhiều năm tìm hiểu nhau trước khi quyết định về chung một nhà. Ở Thúy Kiều, Việt tìm thấy sự tin tưởng để cùng nhau đồng hành, gắn bó trên chặng đường phía trước.

Cặp đôi dự kiến tổ chức đám cưới vào cuối năm 2026.

Ảnh và video: Mr Hạnh Phúc Studio