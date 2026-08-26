Tìm thấy bạn đời nơi đất khách

Năm 2024, Vũ Quang Huy (32 tuổi, phường Đồ Sơn, Hải Phòng) gặp biến cố trong cuộc sống. Cú sốc thôi thúc anh đến một miền đất mới, tìm công việc mới để làm lại cuộc đời. Và nơi anh chọn là Thái Lan.

Quang Huy không ngờ, chuyến đi này đã cho anh món quà quý giá là người bạn đời hiền hậu, sẵn sàng vì anh mà rời xa quê hương, gia đình. Cô gái đó là Patcharaporn Wuttingam (tên thường gọi là Táo, 31 tuổi), đến từ thủ đô Bangkok, Thái Lan. Cả hai đã có gần 2 năm về chung một nhà.

Khi mới sang Thái Lan, Huy làm phục vụ cho một nhà hàng, tình cờ, Táo cùng bạn bè đến đó dùng bữa. Với vốn tiếng Anh cơ bản, họ vui vẻ giao tiếp với nhau, mỗi người đều cảm thấy người kia có sức hút đặc biệt để nối dài câu chuyện.

Tổ ấm nhỏ của Quang Huy

Huy chủ động xin số liên lạc của Táo để trò chuyện nhiều hơn. Dù ở xa nhau, không thể thường xuyên gặp mặt nhưng giống như duyên số sắp đặt, Huy cảm nhận mình đã gặp được đúng người.

“Chỉ cần có thời gian rảnh, tôi đều đến gặp Táo, dẫn cô ấy đi ăn, đi chơi. Tôi thích đôi mắt to tròn của Táo, còn Táo thích sự hiền lành, dễ gần của tôi”, Huy kể.

Quen nhau 3 tháng, cặp đôi xác nhận hẹn hò. Hai tháng sau, họ đón tin vui có em bé đầu lòng. Cho đến giờ, Huy vẫn nhớ rõ sự ngỡ ngàng và niềm hạnh phúc vỡ òa khi ấy. Cả hai ôm nhau bật khóc khi biết mình sắp được làm cha mẹ.

Tuy nhiên, niềm hạnh phúc cũng đi cùng với gian nan. Đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời Huy khi công việc chưa ổn định, kinh tế eo hẹp, anh phải cố gắng gồng gánh để vợ con không thiệt thòi.

“Tháng ngày ấy rất dài và khó khăn. Tôi tiết kiệm từng đồng để có tiền đưa Táo đi khám thai nhưng đôi khi vẫn không đủ. Chuyện ăn uống, chi tiêu cũng phải dè dặt.

Chúng tôi vì muốn tự lập nên không làm phiền đến gia đình”, Huy kể.

Những khác biệt trong ngôn ngữ, văn hóa cũng khiến họ nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng có một điều cả hai luôn chắc chắn là không từ bỏ nhau. Huy sẵn sàng ở Thái Lan nếu nơi đây thuận lợi cho cuộc sống của họ, Táo cũng sẵn sàng rời xa gia đình về Việt Nam làm dâu nếu nơi đó tốt hơn cho tổ ấm nhỏ.

Cuối cùng, họ lựa chọn về Việt Nam sống vào tháng 8/2025 khi con gái đầu lòng tròn 6 tháng tuổi.

Khoảnh khắc bi hài khi cùng nhau xem bóng đá

Huy và vợ con trở về trong sự chào đón của gia đình. Bố mẹ Huy phấn khởi khi có nàng dâu Thái hiền lành, hiểu chuyện.

Cặp đôi sống ở Hải Phòng cùng bố mẹ Huy. Ở một nơi xa lạ, Táo gặp khá nhiều khó khăn trong việc thích nghi với nếp sống, thói quen sinh hoạt của nhà chồng.

Huy hạnh phúc bên người bạn đời nhẹ nhàng, hiền hậu

Đôi khi, cô phải cố gắng nghe, nhìn để hiểu mẹ chồng nói gì, mẹ chồng cũng tìm mọi cách để diễn đạt cho nàng dâu hiểu điều mình muốn nói. Một vài lần, vì không thể hiểu nhau, họ vừa bực dọc, vừa buồn cười.

Sau này, mẹ Huy kiên nhẫn dạy nàng dâu tiếng Việt, chỉ cho cô cách đi chợ, nấu ăn, chia sẻ nếp sống, thói quen sinh hoạt của gia đình... để cô dễ hòa nhập hơn.

“Táo thích sống ở Việt Nam một phần lý do là vì có hàng xóm thân thiện. Mọi người thường hỏi cô ấy ‘Việt Nam đẹp không?’, ‘ở Việt Nam thích không’, ‘món ăn Việt ngon không’... Táo cảm nhận rõ sự quan tâm của mọi người trong từng câu hỏi.

Cách đây 2 tháng, chúng tôi đã chuyển ra Hà Nội xây dựng tổ ấm riêng”, Huy chia sẻ.

Sống cùng người vợ Thái Lan, điều khiến Huy thấy thú vị hơn cả là những lần cùng vợ xem bóng đá, đặc biệt là trận cầu giữa Việt Nam và Thái Lan.

Táo là cô gái hiền hậu, nhẹ nhàng nhưng khi xem bóng đá, cá tính được thể hiện rõ nét. Huy nhớ rõ, cả hai từng xem chung 2 trận chung kết lượt đi, lượt về giữa Việt Nam - Thái Lan giải ASEAN Cup 2024 và có những cảm xúc trái ngược khi hai đội luân phiên ghi bàn.

Chiến thắng cuối cùng thuộc về Việt Nam với chiếc cúp vàng danh giá, Táo nuối tiếc, còn Huy nhảy nhót vui mừng. Khoảnh khắc hài hước ấy khiến Huy nhớ mãi.

Khoảnh khắc hài hước khi vợ chồng Huy xem trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan

Tối 22/8 vừa qua, trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, Huy nấu lẩu Thái ngầm trêu vợ.

Đôi vợ chồng trẻ vừa ăn lẩu vừa xem bóng với những cảm xúc trái ngược. Khi tuyển Việt Nam ghi bàn, Huy hô vang, cười lớn, còn Táo nhìn chồng với ánh mắt “cảnh cáo”. Khoảnh khắc hài hước mà dễ thương ấy khi đăng trên TikTok đã “viral” với hơn 500 nghìn lượt xem.

“Khi đọc bình luận, vợ tôi mới hiểu ngụ ý của món lẩu Thái. Cô ấy vừa bực, vừa buồn cười”, Huy cười chia sẻ.

Trận chung kết lượt về diễn ra vào tối 26/8, vợ chồng Huy sẽ về Hải Phòng để xem cùng bố mẹ. Hai vợ chồng vẫn như vậy, mỗi người sẽ cổ vũ cho một đội khác nhau và sống trọn với cảm xúc đặc biệt mà trận cầu mang lại, dù kết quả thế nào.

Ảnh và video: NVCC