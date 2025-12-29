Thời gian qua, bộ đôi MC Hạnh Phúc và Thụy Vân liên tiếp xuất hiện trong các sự kiện chính luận nổi bật do các bộ, ban ngành tổ chức.

MC Hạnh Phúc - Thụy Vân được lựa chọn dẫn dắt các chương trình chính luận.

Cả 2 cho thấy sự ăn ý từ phong thái trên sân khấu đến tương tác ngoài đời. Trên sân khấu, cặp đôi ghi điểm bởi sự chỉn chu, nền nã nhưng không kém phần linh hoạt, phù hợp với không khí trang trọng của các chương trình.

Hạnh Phúc và Thuỵ Vân vốn cùng làm việc tại VTV. Trước khi trở thành cặp bạn dẫn ăn ý, cả hai đã nhiều lần đồng hành trong các chương trình chính luận, nghệ thuật và sự kiện cấp quốc gia, đòi hỏi cao về bản lĩnh sân khấu, kiến thức xã hội cũng như khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Bên cạnh chuyên môn, yếu tố hình ảnh và trang phục cũng là điểm được khán giả và giới tổ chức đánh giá cao ở cặp bạn dẫn này.

Thụy Vân là người đầu tư rất kỹ lưỡng cho trang phục, thậm chí tự tay lên ý tưởng, đặt may riêng những bộ áo dài hoặc trang phục phù hợp với từng sự kiện. MC Hạnh Phúc cũng ghi điểm bởi phong cách phối đồ tiết chế, chuẩn mực và nam tính.

Ngoài đời, MC Hạnh Phúc và Thụy Vân vẫn giữ sự giản dị, thân thiện. Họ chia sẻ với nhau không chỉ là công việc mà còn là sự học hỏi, trân trọng những giá trị nghề nghiệp mà mỗi người đang theo đuổi.

Chính sự chân thành ấy đã góp phần tạo nên một mối quan hệ đồng hành bền vững, tích cực và truyền cảm hứng.

MC Hạnh Phúc luôn đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tinh tế của Thụy Vân trong công việc. “Vân luôn chuẩn bị kỹ cho mỗi chương trình, tôn trọng kịch bản nhưng cũng rất linh hoạt. Sự mềm mại, nữ tính của cô ấy kết hợp với tính chuẩn mực, tiết chế trong dẫn dắt giúp chương trình giữ được sự trang trọng mà vẫn gần gũi với khán giả” - Hạnh Phúc nói.

Thụy Vân cũng ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp và điềm tĩnh của Hạnh Phúc trên sân khấu. Nhận xét về đồng nghiệp, cô đánh giá anh là một người dẫn chương trình vững vàng, luôn giữ nhịp và kiểm soát không khí chương trình một cách tinh tế.

“Khi làm việc cùng nhau, chúng tôi học hỏi lẫn nhau nhiều, từ cách xử lý tình huống đến cách tạo cảm xúc cho khán giả”, cô kể.

Cặp đôi có nhiều quan điểm tương đồng về nghề nghiệp, cuộc sống.

Không chỉ có sự tương đồng về môi trường làm việc, MC Hạnh Phúc và Thụy Vân còn đồng quan điểm làm nghề nghiêm túc và lối sống kín đáo. Cả hai đều hạn chế chia sẻ đời tư trên truyền thông, giữ cho cuộc sống cá nhân một khoảng riêng cần thiết để tập trung cho công việc chuyên môn.

MC Hạnh Phúc được biết đến là người đàn ông của gia đình, trân trọng những giá trị truyền thống, luôn giữ hình ảnh giản dị, chừng mực trong đời sống thường ngày. Với anh, sự bền bỉ và tử tế trong nghề chính là cách tốt nhất để khẳng định vị trí của người làm truyền hình.

Thụy Vân được yêu thích nhờ hình ảnh nền nã, chỉn chu mỗi lần lên sóng.

Trong khi đó, á hậu Thụy Vân xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh nhưng nền nã. Cô cân bằng hài hòa giữa vai trò người làm báo, người dẫn chương trình và cuộc sống gia đình, luôn giữ được phong thái điềm tĩnh, tích cực mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Ngọc Mai

Ảnh: NVCC