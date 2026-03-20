Nhờ ứng dụng AI và công nghệ hình ảnh hiện đại, bộ đôi này không chỉ hỗ trợ bác sĩ phát hiện chính xác tổn thương từ giai đoạn sớm, mà còn giảm đau, giảm khó chịu cho người bệnh, mang đến trải nghiệm tầm soát nhẹ nhàng hơn.

Ung thư vú hiện đứng đầu trong số các bệnh lý ung thư tại Việt Nam, với hơn 24.500 ca mắc mới mỗi năm, theo số liệu của Globocan 2022. Tầm soát ung thư vú ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh.

Giảm đau, tăng độ chính xác, liều lượng tia X thấp nhất

Chụp nhũ ảnh (hay X-quang tuyến vú) là phương pháp tầm soát ung thư vú phổ biến hàng đầu hiện nay. Kỹ thuật này sử dụng tia X liều thấp để ghi lại hình ảnh cấu trúc tuyến vú, giúp phát hiện sớm các bất thường mà thăm khám thông thường khó nhận biết.

Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng hình ảnh, tuyến vú cần được ép trong quá trình chụp, dễ gây cảm giác đau hoặc khó chịu cho người bệnh. Bên cạnh đó, những lo ngại về liều tia và độ chính xác cũng khiến nhiều phụ nữ còn chần chừ khi tiếp cận phương pháp này.

Trước thực tế đó, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2 đã đưa vào vận hành hệ thống chụp nhũ ảnh thế hệ mới MAMMOMAT Revelation của Siemens Healthineers, hiện đại bậc nhất hiện nay. Ngay từ những ngày đầu triển khai, công nghệ này đã thu hút đông đảo người dân đến tầm soát và ghi nhận nhiều phản hồi tích cực.

Chị P.T.N. (35 tuổi, Hà Nội) có mẹ mắc ung thư vú, từng nhiều lần được bác sĩ khuyến cáo tầm soát định kỳ mỗi năm. Tuy nhiên, nỗi sợ đau khiến chị thường xuyên trì hoãn việc thăm khám.

“Trước đây, mỗi lần chụp là một lần ám ảnh nên dù biết cần kiểm tra định kỳ, tôi vẫn chần chừ. Khi biết Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 có máy chụp giúp giảm đau, tôi quyết định đến trải nghiệm thử. Tôi rất bất ngờ vì cảm giác chụp nhẹ nhàng hơn rất nhiều, gần như không còn khó chịu như trước. Quan trọng hơn cả là hình ảnh chụp rất sắc nét và chi tiết, tôi không còn lo lắng sẽ bị bỏ sót bệnh”, chị chia sẻ.

Bác sĩ Đào Danh Vĩnh - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2 - cho biết, điểm đột phá của hệ thống này nằm ở công nghệ Tomosynthesis góc rộng 50 độ, giúp tạo ra hình ảnh 3D với độ phân giải chiều sâu cao nhất trong các hệ thống nhũ ảnh hiện nay.

Nhờ khả năng “tách lớp” mô vú, máy giúp bác sĩ nhìn rõ các tổn thương bị che khuất bởi mô chồng lấp, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bỏ sót ung thư ở phương pháp chụp 2D truyền thống. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra công nghệ này giúp tăng tỷ lệ phát hiện ung thư xâm lấn lên 41,5%.

Không chỉ nâng cao hiệu quả phát hiện bệnh, máy còn xóa bỏ cảm giác đau do ép ngực - nỗi ám ảnh lớn nhất của phụ nữ khi chụp nhũ ảnh. Với công nghệ Personalized Soft Compression và tấm ép SoftComp, lực nén giảm tới 50% mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh tối ưu.

Đây cũng là một trong những hệ thống chụp nhũ ảnh có liều tia X mỗi lần chụp thấp nhất hiện nay khi giảm tới 30% liều tia so với các máy thông thường, góp phần giúp người bệnh yên tâm hơn khi duy trì tầm soát định kỳ.

Định hình chuẩn mực mới trong tầm soát ung thư vú

Cùng với hệ thống chụp nhũ ảnh, Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 còn đưa vào vận hành máy siêu âm vú cao cấp Invenia ABUS Prime (GE Healthcare, Mỹ). Đây là hệ thống siêu âm vú tự động 3D tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, cho phép tái tạo hình ảnh với độ phân giải cao, qua đó hỗ trợ bác sĩ phát hiện tổn thương chính xác và toàn diện.

Điểm nổi bật của công nghệ này là khả năng phát hiện các tổn thương khó nhận biết trên X-quang, đặc biệt ở phụ nữ có mô vú đặc, nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị bỏ sót tổn thương khi tầm soát bằng nhũ ảnh đơn thuần. Nhờ đó, hệ thống giúp tăng tỷ lệ phát hiện ung thư vú lên tới 55%.

Chị N.T.M. (41 tuổi, Hà Nội) là một trong những người đầu tiên tầm soát bệnh tuyến vú bằng máy Invenia ABUS Prime tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2. Chị đến để kiểm tra sau khi phát hiện vùng vú có dấu hiệu bất thường.

“Tôi khá lo vì trước đây từng siêu âm ở một số nơi nhưng vì tôi có mô vú dày nên kết quả chưa rõ ràng. Lần này, hình ảnh rất rõ và chi tiết, bác sĩ vừa siêu âm, vừa giải thích cụ thể cho tôi về đặc điểm của khối u, mức độ nghi ngờ và hướng theo dõi tiếp theo. Nhờ vậy, tôi hiểu rõ tình trạng của mình hơn và yên tâm hơn rất nhiều”, chị M. chia sẻ.

Bác sĩ Đào Danh Vĩnh nhấn mạnh, dù bệnh viện sở hữu các thiết bị hiện đại, yếu tố quyết định vẫn nằm ở kinh nghiệm và chuyên môn của bác sĩ. Việc kết hợp giữa dữ liệu hình ảnh và khả năng phân tích lâm sàng giúp bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác, cá thể hóa cho từng người bệnh. Chính sự phối hợp chặt chẽ giữa con người và công nghệ đã tạo nên hiệu quả vượt trội trong tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú.

Bên cạnh đội ngũ bác sĩ tại chỗ, nhiều ca bệnh còn được hội chẩn bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Hệ thống Y tế Vinmec, trong đó có PGS.TS.BS Bùi Văn Giang - Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh Hệ thống Y tế Vinmec, chuyên gia về chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang với hơn 30 năm kinh nghiệm, cùng nhiều bác sĩ đầu ngành khác. Mô hình này giúp đảm bảo mỗi kết quả chẩn đoán không chỉ dựa trên một cá nhân, mà là sự “hợp lực trí tuệ” của cả hệ thống, từ đó nâng cao độ chính xác và giảm thiểu tối đa nguy cơ bỏ sót.

Nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận các công nghệ y tế hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2 triển khai nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt, bao gồm: miễn phí khám (trừ khám cấp cứu); giảm 70% cho nhiều dịch vụ chẩn đoán hình ảnh như siêu âm vú, chụp nhũ ảnh, chụp MRI…, giảm 50% cho các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh khác, giảm 30% cho các dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật, thủ thuật và lưu viện.

(Nguồn: Vinmec)