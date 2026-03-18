Ung thư vú vượt lên đứng đầu về số ca mắc

Thông tin được Phó giáo sư y khoa Wendy Y. Chen - chuyên gia từ Viện Ung thư Dana-Farber thuộc Trường Y Harvard (Mỹ) - chia sẻ tại hội thảo khoa học “Cập nhật tiến bộ trong điều trị và chăm sóc ung thư” cuối tuần trước tại TPHCM.

Theo dữ liệu từ GLOBOCAN năm 2022, ung thư vú hiện chiếm gần 29% tổng số ca ung thư ở nữ giới Việt Nam, vượt qua ung thư gan để trở thành loại ung thư có số ca mắc mới cao nhất cả nước. Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận gần 25.000 ca mắc mới và khoảng 10.000 ca tử vong do căn bệnh này.

Đáng lo ngại, độ tuổi mắc bệnh đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt, đặt ra thách thức lớn cho hệ thống y tế cũng như cộng đồng trong việc nâng cao nhận thức về tầm soát sớm. Riêng tại TPHCM, giai đoạn 1995-2015, số ca ung thư vú đã tăng tới 70%. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn sớm chỉ đạt khoảng 26%.

PGS Chen cho biết, dù tỷ lệ mắc ung thư vú tại các nước Đông Nam Á như Việt Nam thấp hơn nhiều quốc gia phát triển nhưng tỷ lệ tử vong lại cao hơn. Nguyên nhân chính là do thói quen tầm soát định kỳ tại các nước châu Á chưa phổ biến.

Tại Mỹ, khoảng 50-60% số bệnh nhân được chẩn đoán ngay từ giai đoạn I. Trong khi đó, tại Việt Nam, tỷ lệ này chỉ khoảng 26%, khiến nhiều người bỏ lỡ “thời điểm vàng” trong điều trị.

Trong khi đó, ung thư vú phát hiện ở giai đoạn sớm thì việc điều trị thường nhẹ nhàng hơn, chi phí thấp và phần lớn được bảo hiểm y tế chi trả. Ngược lại, nếu phát hiện muộn hoặc thuộc các thể bệnh khó như ung thư vú tam âm hoặc HER2 dương tính, chi phí điều trị có thể tăng lên rất cao, từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng do phải sử dụng các thuốc nhắm trúng đích hoặc liệu pháp miễn dịch.

Tế bào ung thư vú hung hãn nhất

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Phương Nga - chuyên gia ung bướu tại Hà Nội, ung thư vú hiện là loại ung thư phổ biến nhất ở nữ giới Việt Nam. Trong đó, khoảng 14-15% trường hợp thuộc nhóm HER2 dương tính - thể bệnh có đặc điểm tiến triển nhanh và có mức độ ác tính cao hơn so với các nhóm khác.

Sự khuếch đại gene HER2 hoặc biểu hiện quá mức protein HER2 liên quan đến đặc tính hung hãn của khối u. Thể bệnh này phát triển và di căn nhanh hơn so với loại âm tính, thường gặp ở người trẻ.

Tuy nhiên, với sự phát triển của các thuốc nhắm trúng đích, hiệu quả điều trị đối với nhóm bệnh này đã được cải thiện đáng kể.

Một số nghiên cứu lâm sàng gần đây cho thấy các liệu pháp điều trị mới có thể giảm nguy cơ tử vong và cải thiện tỷ lệ sống còn cho bệnh nhân ung thư vú HER2 dương tính giai đoạn sớm.

Ngoài ra, phương pháp điều trị tân bổ trợ sử dụng hóa trị kết hợp thuốc nhắm trúng đích trước phẫu thuật làm nhỏ khối u, tạo điều kiện cho phẫu thuật bảo tồn vú và cải thiện kết quả điều trị.

Theo bác sĩ Nga, những tiến bộ trong điều trị nhắm trúng đích đang mở ra nhiều hy vọng cho bệnh nhân ung thư vú. Tuy nhiên, thách thức hiện nay là chi phí điều trị còn cao và thời gian điều trị kéo dài, có thể lên tới một năm hoặc hơn, khiến nhiều bệnh nhân gặp khó khăn trong việc tuân thủ phác đồ.

Để phòng ngừa và phát hiện bệnh sớm, các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên tự khám vú hằng tháng, tốt nhất là sau kỳ kinh nguyệt khoảng 5-7 ngày.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam, phụ nữ từ 40 tuổi trở lên nên khám vú lâm sàng và chụp nhũ ảnh mỗi năm một lần. Đối với những người có nguy cơ cao hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh, việc sàng lọc nên bắt đầu sớm hơn, từ khoảng 25 tuổi.

