Bệnh nhân là bà N.T.M (59 tuổi, trú tại Ninh Bình), nhập viện trong tình trạng vàng da, ngứa dai dẳng và đau vùng hạ sườn phải. Tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), các bác sĩ đã tiến hành thăm khám lâm sàng và thực hiện nhiều xét nghiệm cận lâm sàng cho bà M.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh ban đầu ghi nhận bệnh nhân có tổn thương đường mật trong gan kèm sỏi và tình trạng giãn đường mật. Nội soi tiêu hóa tiếp tục phát hiện bà M. có một khối u tại đại tràng. Kết quả sinh thiết xác định đây là ung thư biểu mô tuyến.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc đồng thời hai ung thư nguyên phát, trong đó ung thư đường mật trong gan đã ở giai đoạn tiến triển, có xâm lấn và di căn hạch.

Dựa trên thể trạng và mức độ tổn thương của người bệnh, ê-kíp điều trị đã lựa chọn phương án phẫu thuật triệt căn trong cùng một lần mổ. Bà M. được cắt đoạn đại tràng phải kèm nạo vét hạch, đồng thời cắt gan trái và đường mật ngoài gan. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, chức năng gan mật dần ổn định.

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy khối u đại tràng đã được cắt bỏ triệt căn, không cần điều trị bổ trợ. Ung thư đường mật có xâm lấn thần kinh và di căn hạch nên bệnh nhân được chỉ định hóa trị bổ trợ nhằm giảm nguy cơ tái phát.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết việc phát hiện đồng thời hai ung thư nguyên phát trong hệ tiêu hóa rất hiếm gặp.

Đáng chú ý, ung thư đường mật trong gan thường có tiên lượng xấu do phát hiện muộn. Ở bệnh nhân này, các dấu hiệu tắc mật xuất hiện sớm lại trở thành “chìa khóa” giúp phát hiện bệnh khi vẫn còn khả năng can thiệp triệt căn.

Bác sĩ Phương khuyến cáo, người dân cần đi khám ngay khi có các dấu hiệu bất thường như vàng da, đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa kéo dài. Việc tầm soát ung thư định kỳ, đặc biệt bằng nội soi tiêu hóa, có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm bệnh.

