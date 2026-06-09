Chia sẻ với VietNamNet chiều 9/6, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết bé gái 4 tuổi bị đẩy ngã từ cầu trượt có độ cao 1,5m đang được theo dõi tại Khoa Ngoại thần kinh.

Bé gái tên B.N, 4 tuổi, ở Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi bị một bé trai đẩy, bệnh nhi được gia đình đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương ngay tối 7/6.

Trẻ được chẩn đoán ban đầu theo dõi chấn thương sọ não và được chỉ định cố định cột sống cổ, thực hiện các xét nghiệm máu cùng chụp CT sọ não và cột sống cổ.

"Hình ảnh CT sọ não xác định trẻ bị tụ máu dưới màng cứng. Ngoài ra, bé còn bị vỡ xương trán, vỡ xương trần ổ mắt", vị lãnh đạo thông tin. Các bác sĩ đánh giá bệnh nhi chưa có chỉ định phẫu thuật cấp cứu, được điều trị nội khoa (giảm đau, chống viêm), theo dõi các dấu hiệu thần kinh và tình trạng sưng nề vùng trán, mắt phải.

Đến sáng 9/6, bệnh nhân tạm thời ổn định, chưa có diễn biến đặc biệt tuy nhiên vẫn được theo dõi sát các biểu hiện đau đầu, nôn, tri giác.

Trước đó, trao đổi với VietNamNet, anh N.A (phường Từ Liêm, Hà Nội) cho biết con gái anh bị một em bé khác xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m xuống nền cứng trong khu vui chơi của chung cư trên đường Trần Bình vào tối 7/6.

Trên trang cá nhân, anh N.A cho biết bé xô con gái anh ngã là một trẻ tự kỷ. "Chúng ta đều biết trẻ tự kỷ vốn khó kiểm soát cảm xúc và hành vi hơn bình thường. Khi con mình là một đứa trẻ đặc biệt, bố mẹ và người thân phải có trách nhiệm dõi theo con sát sao từng giây từng phút”, anh N.A viết. Chia sẻ của người đàn ông này nhận được nhiều đồng cảm.