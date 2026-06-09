Sáng 9/6, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) thông tin về việc tiếp nhận các nạn nhân trong vụ xe khách gặp tai nạn trên cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang. Đến 6h sáng nay, tổng cộng có 15 hành khách bị thương và phải can thiệp y tế. Các bệnh nhân nằm ở Khoa Cấp cứu, Chấn thương chỉnh hình, Hồi sức tích cực.

Khi được đưa tới bệnh viện, một số nạn nhân bị chấn thương phần mềm nhẹ đã được xử trí vết thương, giảm đau, sử dụng kháng sinh dự phòng và cho về nhà theo dõi.

Hai trường hợp bị thương nặng đã được các bác sĩ hồi sức tích cực và phẫu thuật khẩn cấp ngay trong đêm. Hiện sức khỏe của cả hai trường hợp đã ổn định, đang tiếp tục được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực.

Các bệnh nhân đang được theo dõi. Ảnh: BVCC.

Các bệnh nhân còn lại đều trong tình trạng tạm ổn định. Nếu diễn biến thuận lợi, nhiều khả năng họ sẽ được xuất viện trong một đến hai ngày tới.

Theo các bác sĩ, điều đáng mừng nhất là vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết rất xấu với mưa giông, sấm sét, tầm nhìn hạn chế trong khi hiện trường nằm trên tuyến cao tốc khiến việc tiếp cận của lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, khoảng 19h30 tối 8/6, trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ xảy ra tai nạn giữa 4 phương tiện trong đó có xe khách, xe chở công nhân và xe tải.

Thời điểm này, trên địa bàn có mưa lớn khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Một số người bị mắc kẹt trên xe khách do phần khoang lái bị biến dạng nghiêm trọng sau cú va chạm. Ngay khi nhận được thông tin, bệnh viện đã điều động 8 xe cứu thương đến hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

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