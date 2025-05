Tốc độ băng rộng di động và băng rộng cố định của Việt Nam đều tăng Theo số liệu của Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), thời điểm tháng 3/2025, tốc độ băng rộng di động của Việt Nam đạt 150,43Mbps, tăng 3,04 lần so với tháng 3/2024 (49,34Mbps) xếp hạng của Việt Nam là 18/102 quốc gia, tăng 1 bậc so với tháng 2/2025. Trong khi đó, tốc độ băng rộng cố định đạt 166,99 Mbps tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2024 (109,12 Mbps) xếp hạng của Việt nam 36/154 quốc gia.