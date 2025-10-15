Theo truyền thông địa phương, Liang Caiyu (30 tuổi) gặp gỡ và nên duyên cùng chồng là He Xiangsheng (31 tuổi) qua một buổi hẹn hò giấu mặt.

Ảnh: 8world

Sau khi kết hôn vào năm 2023, cả hai cùng nhau mở một tiệm kinh doanh dược liệu ở Quảng Đông theo truyền thống của gia đình.

Với tính cách hướng nội, Xiangsheng nhận phụ trách về các sản phẩm như thuốc bổ hay trà thảo dược. Trong khi đó, vợ anh chịu trách nhiệm làm truyền thông, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội.

Ảnh: Seehua

Thời gian đầu, các video quảng cáo của Caiyu không nhận được phản hồi tốt, công việc kinh doanh cũng vì thế gặp khó khăn. Sau nhiều đêm thức trắng, trăn trở về hướng làm video, Caiyu nảy ra ý tưởng rủ chồng cùng tham gia giới thiệu sản phẩm.

"Trước đó từng có nhiều người nhận xét khuôn mặt của chúng tôi như hai anh em song sinh nên vợ nảy ra ý tưởng rủ tôi giả gái để quảng cáo. Ban đầu, tôi thấy khá kỳ quặc nhưng thấy vợ vất vả, suy nghĩ nhiều nên tôi đồng ý thử, miễn sao công việc kinh doanh khởi sắc hơn", anh Xiangsheng chia sẻ.

Ảnh chụp màn hình

May mắn cuối cùng cũng đã mỉm cười với hai vợ chồng. Video có tiêu đề "Ai là chồng, ai là vợ" được cả hai đăng tải trên mạng xã hội hồi đầu tháng 10 bất ngờ lên xu hướng, đạt hơn 38 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày.

Biểu cảm và cử chỉ trùng khớp đến từng giây của Caiyu và Xiangsheng khiến nhiều khán giả thích thú. Nhiều người còn bình luận: "Đây không phải vợ chồng mà là anh em song sinh thất lạc".

Ảnh chụp màn hình

Theo chia sẻ của người trong cuộc, từ khi kết hôn, họ ở bên nhau 24/7 nên ngày càng có nhiều điểm giống nhau, không chỉ trong thói quen, tính cách mà còn ở ngoại hình.

Nhờ hiệu ứng mạng xã hội, công việc kinh doanh của hai vợ chồng cũng trở nên phát đạt. Nhiều người còn ghé tận cửa hàng để tận mắt nhìn thấy cặp đôi như "anh em" này.

Ảnh: Sohu

Dù nổi tiếng, mỗi ngày vợ chồng Caiyu vẫn cùng nhau làm những công việc thường ngày như chọn dược liệu, quay video, tính sổ sách, nấu ăn,...

"Hai tâm hướng về một chỗ, sức cùng dồn vào một việc, thần thái tự nhiên sẽ gần gũi nhau thôi", Caiyu nói.