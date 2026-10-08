TRUNG QUỐC - Một cặp vợ chồng có 13 người con sau hơn 20 năm kết hôn, hạnh phúc khi nghe con gọi bố mẹ. Cuộc sống của gia đình đông con đang thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Gia đình đông con của ông Huang. Ảnh: Douyin

Anh Huang (49 tuổi) và vợ (42 tuổi) sống tại ngôi làng ở Khâm Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi câu chuyện về gia đình có 13 người con của họ được chia sẻ rộng rãi.

Anh Huang kết hôn cách đây hơn 20 năm, có 13 người con (8 trai, 5 gái). Con gái cả của gia đình 22 tuổi, đã lập gia đình; trong khi đó, con út mới 2 tuổi, theo SCMP.

Anh Huang cho biết, các con đều đi học đúng độ tuổi, đảm bảo tuân thủ luật giáo dục bắt buộc của quốc gia.

Thu nhập chính của gia đình đến từ nông nghiệp. Vợ chồng anh trồng lúa trên mảnh đất rộng 13.340 m2.

Một cán bộ địa phương cho biết, gia đình anh nhận khoảng 3.500 nhân dân tệ (13,5 triệu đồng) tiền trợ cấp hộ nghèo mỗi tháng. Khoản hỗ trợ giúp mức sống của gia đình duy trì trên chuẩn nghèo do chính quyền địa phương quy định.

Trước đó, chính quyền địa phương cũng từng hỗ trợ tài chính để gia đình xây dựng căn nhà 2 tầng.

Anh Huang cho biết dù phải chăm lo cho một gia đình đông người, anh vẫn cảm thấy vui khi có nhiều con.

"Khi nghe các con gọi bố, tôi rất vui. Một số đứa còn nghịch ngợm, nhưng một số khác khá hiểu chuyện. Mỗi đứa đều có tính cách riêng", anh chia sẻ.

Anh cho rằng, gia đình đông con giúp các con ít có nguy cơ bị bắt nạt, anh và vợ sẽ không cảm thấy cô đơn khi về già.

Tại địa phương, các quan chức từng nhiều lần đến nhà anh Huang để thuyết phục vợ chồng anh không sinh thêm con. Tuy nhiên, anh vẫn giữ quyết định của mình. Theo anh Huang, sức khỏe của vợ vẫn ổn định sau khi sinh 13 người con.

Câu chuyện về gia đình 13 người con nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một số người cho rằng việc nuôi quá nhiều con trong điều kiện kinh tế hạn chế có thể tạo ra gánh nặng lớn cho cả cha mẹ và các con.

Sinh nhiều con không chỉ liên quan đến việc đảm bảo ăn uống, quần áo, mà còn đòi hỏi cha mẹ phải có đủ khả năng lo cho việc học hành, giáo dục, chăm sóc sức khỏe của từng đứa con.

Trong khi đó, một số người khác lại dành lời khen cho gia đình, cho rằng việc nuôi dưỡng một gia đình đông con là điều đáng ghi nhận và chính quyền nên có chính sách hỗ trợ phù hợp.