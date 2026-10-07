Tình trăm năm tập 217:

Đến với nhau qua lời giới thiệu, vợ chồng Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh vẫn có cuộc hôn nhân hạnh phúc dù ông bà cưới nhau trong hoàn cảnh không tình yêu, không nhẫn cưới.

“Đi cưới chồng”

Xuất hiện trong tập 217 chương trình Tình trăm năm, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh (88 tuổi), nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân đoàn 4 và vợ - bà Đinh Thị Minh Phương (84 tuổi) chia sẻ cuộc hôn nhân nhiều điều kỳ lạ của mình.

Ông Doanh vốn quê ở huyện Sóc Sơn cũ (Hà Nội). Trước khi lên đường nhập ngũ, vào miền Nam chiến đấu vào năm 1956, ông đã lập gia đình, có một người con trai.

Thời điểm chiến tranh ác liệt, ở quê nhà vợ ông Doanh nhận tin chồng đã hy sinh nên đi bước nữa. Sau năm 1975, ông Doanh được đơn vị giao nhiệm vụ quân quản ở quận 1 cũ (TPHCM).

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh và vợ, bà Đinh Thị Minh Phương tại chương trình Tình trăm năm

Tại đây, ông vừa công tác vừa làm gà trống nuôi con. Vì công tác bận rộn, ông Doanh không có điều kiện giao lưu, kết bạn với người khác giới.

Ông chia sẻ, nhờ bạn bè, đồng đội tìm giúp người phụ nữ chấp nhận hoàn cảnh của mình để cùng xây dựng cuộc sống mới.

Thời điểm này, bà Phương được Bộ Thương nghiệp cũ cử vào TPHCM làm việc. Thông qua giới thiệu, bà biết và chấp nhận hoàn cảnh của ông Doanh.

Hay tin, ông đến gặp mặt, trò chuyện và được biết, bà Phương cũng từng có chồng, có con. Đồng cảm, ông chia sẻ mong muốn được kết duyên với bà.

Khi đó, bà Phương vẫn chưa đồng ý ngay mà trở về xin ý kiến người thân. Bà còn cùng người thân đến tận quê ông Doanh để xác minh hoàn cảnh của ông.

Sau đó, bà báo cáo lại cơ quan và được đơn vị này tiếp tục xác minh lần thứ 2. Khi đã chắc chắn, bà được gia đình, cơ quan đồng ý việc kết hôn.

Năm 1976, trong lần ra Bắc công tác, ông Doanh đến gặp gia đình bà Phương. Tại đây, ông thẳng thắn chia sẻ với bố vợ tương lai việc giữa mình và bà Phương không có tình yêu mà chỉ có tình thương và sự thông cảm.

Bà Phương cười vui, hóm hỉnh khi chia sẻ kỷ niệm "đi cưới chồng" của mình

Tại chương trình, bà Phương kể: “Theo thỏa thuận giữa tôi và ông ấy, nếu đám cưới ở miền Nam thì đơn vị của ông ấy sẽ đứng ra tổ chức. Nếu tổ chức ở miền Bắc, toàn bộ đám cưới sẽ do nhà gái lo liệu.

Tôi chọn kết hôn ở quê nên toàn bộ đám cưới đều do nhà gái đứng ra tổ chức. Tôi vẫn hay nói vui là mình 'đi cưới chồng'.

Giữa chúng tôi lúc ấy không có tình yêu. Tôi đồng ý kết hôn vì thấy thương và đồng cảm với hoàn cảnh của ông”.

Hạnh phúc viên mãn

Mất bố từ sớm, mẹ đã già yếu, ngày đám cưới, gia đình ông Doanh chỉ có 3 người thân đến dự. Đôi vợ chồng trẻ cũng không có rạp cưới, cổng hoa. Tiệc cưới đơn sơ diễn ra trước sân nhà, bên trên có phủ bạt che nắng.

Trong ngày trọng đại, chú rể mặc bộ quân phục thường ngày, cô dâu cũng chỉ có thêm chiếc áo sơ mi trắng. Ông Doanh cũng không có nhẫn cưới, hoa tươi hay bất cứ món quà nào để trao cho cô dâu trong ngày hạnh phúc.

Sau tiệc cưới giản dị, ông Doanh ở lại nhà bố mẹ vợ nên ông bà không có đêm tân hôn. Hai hôm sau, khi được về lại nhà của mình ở quê, ông Doanh và vợ mới có những phút giây riêng tư đầu tiên trước khi trở lại đơn vị rồi đến chiến đấu ở chiến trường Tây Nam.

Phục vụ quân đội, sau khi kết hôn và khi đã có con chung với bà Phương, ông Doanh đi chiến đấu, công tác xa nhà biền biệt. Ở quê, một mình bà Phương tảo tần nuôi đàn con nhỏ.

Cuối chương trình, ông Doanh nắm tay, nói lời cảm ơn người vợ tào khang

Dù vậy, bà chưa một lần cảm thấy tủi thân, buồn phiền vì người chồng là quân nhân của mình. Bà bộc bạch: “Tôi không buồn và trách ông ấy vì ông đang thực hiện nhiệm vụ của mình với đất nước và ông ấy đã hoàn thành nhiệm vụ.

Còn tôi, tôi xác định nhiệm vụ của mình là làm hậu phương, chăm sóc, nuôi dạy các con. Cho đến bây giờ, tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Năm 1982, ông Doanh đón vợ con vào TPHCM. Tuy nhiên, thời điểm này ông vẫn làm việc tại đơn vị, cuối tuần mới được về thăm gia đình.

Tháng 9/1992, thấy sức khỏe không đảm bảo, ông làm đơn xin được điều trị tại nhà. 5 năm sau, ông nghỉ hưu theo chế độ. Lúc này, gia đình ông mới thực sự được ở bên nhau.

Tuổi già, ông bà quây quần bên nhau, sống an vui cùng con cháu. Mỗi ngày, ông Doanh chăm sóc cây cảnh, bà Doanh chăm sóc nhà cửa và các cháu nội.

Cuối chương trình, ông Doanh nắm lấy tay vợ, nói lời cám ơn. Ông bộc bạch: “Cám ơn bà, nhờ có bà tôi mới có gia đình hạnh phúc”.

Ảnh: Chụp màn hình chương trình