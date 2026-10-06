MỸ - Cậu bé 13 tuổi có chỉ số thông minh IQ 168, vượt qua bệnh tật, khó khăn để học tập, chuẩn bị học thạc sĩ tại Đại học New York.

Joe Petraro-Hyppolite sống tại Long Island, New York (Mỹ) gây chú ý toàn cầu khi hoàn thành chương trình đại học ở tuổi 13. Cậu bé đã được nhận vào chương trình thạc sĩ tại Đại học New York và dự kiến bắt đầu học vào năm sau.

Joe Petraro-Hyppolite tốt nghiệp đại học ở tuổi 13. Ảnh: People

Tuổi thơ bị hiểu lầm, bắt nạt

Joe có tuổi thơ không giống nhiều bạn bè đồng trang lứa. Gia đình cho biết Joe rất ít nói, gần như không giao tiếp với mọi người và gặp nhiều trở ngại trong việc thể hiện suy nghĩ.

Vì những khó khăn, Joe được chuyển đến lớp học dành cho học sinh có nhu cầu đặc biệt. Bố mẹ cậu lúng túng khi tìm hiểu về những gì đang xảy ra với đứa con duy nhất của mình.

Bước ngoặt đến khi Joe học lớp 3. Cậu bị chẩn đoán mắc ung thư máu và phải trải qua quá trình điều trị khó khăn. Tuy nhiên, thời điểm đó, cậu bé luôn thể hiện khả năng của bản thân, tự học về lập trình, theo People.

Giáo viên lớp 3 đã đề nghị cho Joe thực hiện bài kiểm tra và phát hiện chỉ số thông minh IQ của cậu lên tới 168.

Bên cạnh đó, Joe cũng bị chẩn đoán mắc hội chứng Tourette, chứng khó đọc và rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng.

"Nếu không có cô giáo ấy, tôi chắc chắn con mình vẫn phải ở trường giáo dục trẻ nhu cầu đặc biệt, thậm chí học đến lớp 8 vẫn không được nhận ra giá trị thực", mẹ Joe chia sẻ.

Vì căn bệnh, vì sự khác biệt, Joe bị bạn bè bắt nạt, chế giễu. Joe kể rằng có thời điểm cậu cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu về nhà, giấu bố mẹ và tự làm đau bản thân. May mắn, mẹ cậu đã kịp thời phát hiện.

Sinh viên đại học nhỏ tuổi

Sau khi phát hiện khả năng của con, cũng như biết những trải nghiệm khó khăn của cậu, bố mẹ đã chuyển Joe sang ngôi trường mới.

Môi trường mới nhanh chóng giúp em phát huy khả năng. Cậu được học theo tốc độ riêng. Joe tiến bộ vượt bậc và tốt nghiệp trung học phổ thông khi mới 11 tuổi.

Sau đó, em được nhận vào chương trình trực tuyến của Đại học Bang Louisiana. Joe mới tốt nghiệp cử nhân vào tháng 5/2026 và dự kiến học chương trình thạc sĩ tại Đại học New York.

Dù nhận được sự chú ý của truyền thông với thành tích nổi bật, cậu bé 13 tuổi không xem mình là một người quá khác biệt.

“Cháu thích chơi game, thích khủng long, thể thao và thích ở bên bạn bè. Cháu là một cậu bé tuổi teen bình thường”, Joe chia sẻ.

Bên cạnh việc học, Joe đã viết và xuất bản sách. Cậu cũng thực hiện nhiều dự án thiện nguyện.

Tháng 7/2022, Joe thành lập dự án phi lợi nhuận, hướng đến việc lan tỏa lòng tử tế và xây dựng cộng đồng hòa nhập. Dự án có chương trình xây dựng giếng nước tại châu Phi, lớp học thể thao miễn phí cho trẻ em.

Dù đã đạt được những thành tích mà nhiều người trưởng thành cũng khó có được, Joe vẫn khá kín đáo khi nói về khả năng học tập của mình.

Joe cho biết em không ngại trả lời khi người khác hỏi, nhưng sẽ không chủ động nói về IQ hay thành tích học tập.

“Mẹ nói cháu khiêm tốn, nhưng đồng thời cháu cũng không muốn gặp rắc rối. Nhiều người không tin khả năng của cháu. Có khi, họ nói rằng cháu nên học ở trường bình thường với những đứa trẻ cùng tuổi”, Joe chia sẻ.

Hiện tại, tình trạng ung thư của Joe đã được kiểm soát và em có tiên lượng tốt. Các vấn đề sức khỏe khác được kiểm soát bằng liệu pháp và thuốc.

Trong tương lai, Joe muốn làm việc trong lĩnh vực khoa học. Em đặc biệt yêu thích cổ sinh vật học, khảo cổ học và sinh vật biển.