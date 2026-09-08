5 ngày hội hè bất tận và trọn vẹn bên vịnh biển Bãi Dài

Từ 29/8 đến 2/9, trong khung giờ vàng 15h30–19h30, công viên biển CaraBeach (đô thị biển CaraWorld) thu hút hàng nghìn du khách đến tham gia chương trình “Cara Rực Rỡ – Mừng Quốc Khánh” mỗi ngày. Không gian bờ biển Bãi Dài sôi động với các ban nhạc biểu diễn, chèo SUP và chuỗi trò chơi vận động hào hứng, giúp du khách tận hưởng trọn vẹn buổi hoàng hôn thảnh thơi và gắn kết bên vịnh biển.

Chương trình “Cara Rực Rỡ – Mừng Quốc Khánh” thu hút hàng nghìn du khách đến vui chơi mỗi ngày.

Đặc biệt, nội dung chương trình thay đổi mỗi ngày, mang đến các trải nghiệm mới mẻ. Các bạn trẻ thử sức với bắn cung, chèo SUP, trong khi các gia đình có trẻ nhỏ hào hứng với bowling khổng lồ, hồ phao bơi và máy phun tuyết bong bóng. Tối 1/9, Lô Tô Show trở thành tâm điểm thu hút đông đảo du khách tham gia. Ngày Quốc khánh 2/9 khép lại 5 ngày sự kiện bằng các tiết mục âm nhạc sôi động cùng nhiều phần quà dành tặng các bé trước thềm năm học mới.

Không khí lễ hội sôi động tại CaraBeach xuyên suốt kỳ nghỉ Quốc khánh.

Anh Minh Tuấn, du khách từ TP.HCM cho biết: “Ở CaraWorld, mỗi người đều có thể chọn hoạt động phù hợp với mình, ông bà đi dạo, tôi chơi golf, các con vui chơi. Buổi tối cả nhà cùng ăn uống, nghe nhạc bên biển. Nhờ vậy, ai cũng có trải nghiệm riêng trong kỳ nghỉ”.

Sự kiện “Cara Rực Rỡ – Mừng Quốc Khánh” tiếp nối chuỗi chương trình cộng đồng từng được tổ chức thành công tại CaraWorld như Cara Run, Bike Week Vietnam, Summer Hits và Giải Thể thao CaraWorld Mở rộng… thu hút đông khách tham gia, góp phần duy trì không khí sôi động và gia tăng hoạt động trải nghiệm tại tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí gần 800 ha.

Lực đẩy cho tiềm năng khai thác thương mại tại CaraWorld

Không khí nhộn nhịp tại CaraWorld diễn ra trong kỳ nghỉ ghi nhận lượng khách tăng cao trên toàn tỉnh. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, trong 5 ngày nghỉ lễ, Khánh Hòa ước đón 1.249.000 lượt khách tham quan và nghỉ dưỡng.

Trong đó, khách lưu trú đạt khoảng 357.000 lượt, gồm 96.000 khách quốc tế và 261.000 khách nội địa. Công suất phòng bình quân đạt 86%; tại các khu nghỉ dưỡng ven biển Bãi Dài, Dốc Lết, Vĩnh Hy và một số khu vực du lịch trọng điểm, tỷ lệ lấp đầy vượt 90%, nhiều cơ sở kín phòng.

Lượng khách lớn trong dịp Quốc khánh gia tăng nhu cầu nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi và mua sắm tại CaraWorld.

Sân bay quốc tế Cam Ranh với 813 chuyến bay cất, hạ cánh và gần 159.660 lượt hành khách, tăng 6% so với cùng kỳ. Mỗi ngày, sân bay đón khoảng 14 chuyến từ Hàn Quốc, 15–17 chuyến từ Nga và các nước CIS, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore và Malaysia. Đường biển cũng bổ sung lượng khách quốc tế vào đúng dịp Quốc khánh. Sáng 2/9, tàu Adora Magic City cập Cảng quốc tế Cam Ranh với gần 3.800 du khách đến tham quan Khánh Hoà.

Kết quả dịp lễ nối dài đà tăng trưởng của du lịch địa phương trong năm 2026. Riêng tháng 8, Khánh Hòa đón khoảng 2,8 triệu lượt khách, tăng 43,5% so với cùng kỳ 2025, doanh thu du lịch đạt khoảng 8.750 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, toàn tỉnh đón hơn 18 triệu lượt khách, tăng gần 40%.

Đối với CaraWorld, khách du lịch ngày càng tăng tạo nền tảng cho khả năng khai thác hệ thống dịch vụ đã vận hành. Chuỗi tiện ích gồm khu nghỉ dưỡng Wyndham Grand KN Cam Ranh, KN Golf Links 27 hố, CaraBeach, CaraBeach House cùng các hoạt động giải trí và sự kiện diễn ra xuyên suốt thúc đẩy nhu cầu chi tiêu trong suốt kỳ nghỉ của du khách.

Du khách trải nghiệm KN Golf Links 27 hố khi lưu trú tại CaraWorld

Dòng khách lớn cùng các hoạt động tại CaraWorld cũng tạo dư địa phát triển cho những phân khu thương mại trong đô thị biển, trong đó có Sông Town - nhà phố biển sở hữu lâu dài, gắn trực tiếp với hệ tiện ích và nhu cầu dịch vụ của du khách. Vị trí tại trung tâm tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí giúp sản phẩm kết hợp công năng lưu trú, nghỉ dưỡng với kinh doanh ẩm thực, bán lẻ và các loại hình dịch vụ phục vụ lượng khách đến CaraWorld.

Nhà phố biển Sông Town hưởng lợi từ dòng khách lớn đến trải nghiệm hệ sinh thái “All in one” tại CaraWorld

Thành công của sự kiện “Cara Rực Rỡ – Mừng Quốc Khánh” cho thấy sức sống của một điểm đến đa dạng hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng và giải trí xuyên suốt kỳ nghỉ. Cùng với hệ tiện ích “all in one” của CaraWorld sẽ thúc đẩy nhu cầu lưu trú, mua sắm, ẩm thực và dịch vụ, hỗ trợ tiềm năng khai thác dài hạn cho các phân khu thương mại.

Trong bối cảnh Khánh Hòa liên tục phá vỡ các kỷ lục về lượng khách, việc tạo ra nhiều hoạt động mới mẻ để du khách dành thời gian sử dụng dịch vụ và quay trở lại là chìa khóa nâng tầm sức cạnh tranh. Sở hữu quy mô gần 800 ha cùng hệ sinh thái tiện ích ngày càng hoàn thiện, CaraWorld đang vững bước trên hành trình trở thành một trung tâm nghỉ dưỡng – giải trí quốc tế, nơi nhịp sống rực rỡ và sôi động được duy trì qua mọi thời điểm trong năm.

Mỹ Anh