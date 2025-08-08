Bãi biển Trần Phú dài hơn 10km, được quy hoạch với công viên, cây xanh, thu hút đông đảo người dân và du khách. Trước đây, nhiều dự án nghỉ dưỡng được cấp đất dọc tuyến đường này, khiến tầm nhìn và lối tiếp cận biển bị hạn chế. Để trả lại không gian công cộng, tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành thu hồi các khu đất ven biển bị chắn lối xuống biển.

Mới đây, chính quyền tiếp nhận hơn 6.200m2 đất ven biển do Công ty TNHH Sovico bàn giao theo quyết định của UBND tỉnh.

Hơn 20 năm trước, Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa cho thuê 28.000m2 đất bờ biển Nha Trang để thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng Ana Mandara. Dự án này nằm phía đông đường Trần Phú, che khuất tầm nhìn ra bãi biển Nha Trang.

Đến năm 2024, tỉnh Khánh Hòa ra quyết định thu hồi 20.000m2 đất đã cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa thuê. Sau đó, doanh nghiệp đã tháo dỡ các hạng mục của dự án, trả lại mặt bằng.

Phần diện tích còn lại khoảng 1.800m2 dọc mặt tiền đường Trần Phú được doanh nghiệp giữ lại để kinh doanh nhà hàng, quán cà phê. Diện tích đất được thu hồi từ doanh nghiệp, UBND tỉnh sẽ quy hoạch phục vụ cộng đồng.

Trong ảnh là một khu đất của doanh nghiệp đang hoạt động.

Ghi nhận của PV VietNamNet đầu tháng 8 cho thấy các hạng mục phòng nghỉ của khu nghỉ dưỡng đã bị tháo dỡ, tường rào cũng được phá bỏ hoàn toàn.

Nhìn từ trên cao, không gian biển Trần Phú thoáng đãng hơn trước. Vỉa hè được mở rộng, lối đi bộ ven biển thông thoáng, người dân và du khách có thể dễ dàng tiếp cận bãi biển. Một số khu đất đã được chỉnh trang, xây dựng bãi giữ xe công cộng.

“Sau khi các công trình đã được gỡ bỏ, bãi biển trở nên thoáng đãng hơn, không còn bị chắn kín như trước”, bà Trần Thị Quang, 58 tuổi, người dân địa phương chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hưng, du khách đến từ Hà Nội cho hay vài năm trước ông từng đến Nha Trang, nhưng phải đi vòng vèo để ra biển vì nhiều đoạn khu nghỉ dưỡng chắn đường. "Nay, mọi thứ đã khác. Đi lại thuận tiện, cảnh quan cũng đẹp hơn rất nhiều”, ông nói.

Cách đó không xa, dự án Công viên Phù Đổng cũng từng chiếm dụng hơn 21.700m2 mặt tiền biển đường Trần Phú. Tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu doanh nghiệp trả lại đất để phục vụ cộng đồng. Hiện khu vực này vẫn trong tình trạng hoang hóa, nhếch nhác, chờ chỉnh trang.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách cũng bày tỏ sự hài lòng khi được tự do đi bộ, thư giãn và ngắm cảnh biển mà không bị cản trở bởi các công trình thương mại.