“Mình làm sale logistics nhưng cứ đến lúc meeting với đối tác về lý do giao hàng trễ là toát mồ hôi hột. Gọi điện trao đổi lịch giao hàng nhưng ấp úng, phát âm sai khiến đối tác không hiểu”.

"Làm nails ở Mỹ nhưng đa số là khách vãng lai mà chẳng tạo được khách quen vì chẳng biết cách trò chuyện tâm sự giữ khách ngoài mấy câu beautiful, good".

Những câu nói như vậy xuất hiện thường xuyên trong các cuộc khảo sát xuyên suốt 18 tháng không ngừng nghỉ do nhóm phát triển chiến lược PATADO thực hiện. Không ít người Việt, dù đang sinh sống tại nước ngoài hay làm việc trong môi trường quốc tế ở Việt Nam, vẫn loay hoay khi sử dụng tiếng Anh để phục vụ công việc thực tế. Họ cần tiếng Anh để sống, để làm việc, để giao tiếp hiệu quả trong chính môi trường nghề nghiệp của mình.

Cộng đồng người Việt khắp thế giới đang làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, với nhu cầu tiếng Anh ngày càng thiết thực

Từ nhu cầu thực tế đến một giải pháp thiết thực

Từ chính những nhu cầu bức thiết của người lao động Việt, một sản phẩm giáo dục “may đo” theo ngành nghề cá nhân riêng biệt chưa từng có ra đời: Career English - Tiếng Anh Nghề Nghiệp chuyên sâu. Một sản phẩm giáo dục độc bản, được phát triển bởi PATADO ENGLISH - một trung tâm ngoại ngữ theo đuổi phương pháp học tiếng Anh không đơn thuần là một ngôn ngữ mà là một công cụ làm việc, sinh tồn và phát triển trong môi trường toàn cầu.

Khác với các khóa học giao tiếp thông thường chia theo cấp độ, Career English được thiết kế theo mô hình hoàn toàn mới: “may đo” - nghĩa là mỗi học viên sẽ học một chương trình riêng, gắn liền với ngành nghề, vị trí công việc và các tình huống sử dụng tiếng Anh hằng ngày của họ.

Không còn học những mẫu câu chung chung như “How are you?” hay “Where are you from?”, học viên Career English sẽ được nhập vai giải quyết những tình huống sát với thực tế như:

- Meeting thảo luận với đối tác về dự án làm ăn

- Giao tiếp lễ tân - tiếp nhận phản hồi từ khách tại khách sạn

- Báo cáo KPI cho bộ phận quản lý người nước ngoài

- Giao nhận hàng hóa với forwarder tại Trung Quốc

- Tư vấn dịch vụ cho khách nước ngoài trong ngành làm đẹp, nail

- Làm việc với đồng nghiệp trong nhà hàng 5 sao tại Sydney, bằng đúng thuật ngữ chuyên môn ngành.

Học viên PATADO học được mọi lúc, mọi nơi - phù hợp với lịch trình cá nhân và đặc thù công việc

Chương trình cũng xây dựng nền tảng 500 từ vựng chuyên ngành cốt lõi cho từng lĩnh vực, từ logistics, chăm sóc khách hàng, làm đẹp, kỹ thuật, nhà hàng - khách sạn đến điều dưỡng... Học viên không học lan man, mà học đúng thứ mình cần - áp dụng được ngay, phản xạ được ngay.

18 tháng - 5 lần làm lại - hàng chục lần kiểm thử

Để giải quyết một vấn đề tưởng chừng đã cũ nhưng vẫn chưa từng được giải quyết triệt để: người Việt xa xứ học tiếng Anh nhưng không sử dụng hiệu quả trong môi trường làm việc thực tế, Patado đã mất 18 tháng phát triển, thử nghiệm, loại bỏ và cải tiến, trước khi ra mắt phiên bản chính thức.

Trong quá trình hoàn thiện chương trình, đội ngũ phát triển của PATADO ENGLISH đã triển khai hàng loạt hoạt động nghiên cứu và kiểm thử quy mô lớn:

- Thực hiện phỏng vấn sâu 1:1 với hơn 500 học viên, đại diện trong tổng số hơn 9.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại các quốc gia như Mỹ, Đức, Canada, Úc, Hàn Quốc…

- Làm việc trực tiếp với 42 người đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, nhằm xây dựng các kịch bản học tập sát với ngữ cảnh thực tế, chi tiết đến từng lời thoại.

- Mời chuyên gia ngôn ngữ và cố vấn học thuật từ các chương trình quốc tế như TESOL, CELTA, cùng giảng viên bản ngữ tham gia hiệu chỉnh và hoàn thiện nội dung giáo trình.

- Kiểm thử liên tục bốn phiên bản chương trình. Ba phiên bản đầu tiên đã được loại bỏ do không đáp ứng được các tiêu chí về tính ứng dụng thực tiễn.

Chỉ đến phiên bản cuối cùng, khi học viên có thể ứng dụng ngay sau buổi học, phản xạ đúng, nói đúng bối cảnh và làm việc hiệu quả - nhóm phát triển mới “dám” công bố sản phẩm này.

Bà Dương Kiều Oanh - Trưởng nhóm phát triển chiến lược sản phẩm của Patado English

Sản phẩm của người hiểu người

Career English không phải là một sản phẩm “đẹp đẽ để trưng bày”. Đó là một bộ công cụ sống còn - giúp người Việt Nam ở nước ngoài tự tin giao tiếp, tự vệ bằng ngôn ngữ, và sống một cuộc sống không còn rào cản bất đồng tiếng nói.

Chị Thu - một học viên định cư ở Canada, chia sẻ: “Tôi học nhiều khóa rồi nhưng lần đầu tiên thấy có lớp dạy tôi cách trả lời khi khách Tây đòi đổi món, hay cách xin nghỉ phép sao cho lịch sự. Học xong thấy mình có giá trị hơn hẳn”.

18 tháng nghiên cứu, thử nghiệm, điều chỉnh - Career English là lời hồi đáp từ PATADO trước nhu cầu rất thật của hàng ngàn người Việt đang đi làm trên thế giới. Và có thể nói: Career English là giải pháp học thuật được thiết kế riêng cho người Việt - từ nhu cầu thực tế, từ nghề nghiệp thực tế, và từ khát khao hoà nhập, vươn lên trong một môi trường toàn cầu.

Với mô hình học 1-1 hoặc nhóm nhỏ 1-2 người, thời gian linh hoạt và nội dung học “đúng trọng tâm - đúng mục tiêu - đúng ngành”, Career English đã trở thành chương trình tiếng Anh nghề nghiệp “may đo” độc bản dành cho người Việt.

Minh Hòa