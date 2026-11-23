Carlos Alcaraz xuất sắc đánh bại Alexander Zverev sau hai set với tỷ số 6-2, 7-6, qua đó lần đầu đăng quang ATP Finals 2026 sau màn ngược dòng nghẹt thở ở loạt tie-break.

Video highlights Carlos Alcaraz 2-0 Alexander Zverev:

Carlos Alcaraz khép lại ATP Finals 2026 bằng chiến thắng đầy cảm xúc trước Alexander Zverev trong trận chung kết, qua đó lần đầu tiên chinh phục danh hiệu danh giá cuối mùa giải.

Bước vào cuộc đối đầu, Zverev thi đấu dưới sức và liên tục mắc lỗi đánh hỏng. Tay vợt người Đức để mất ba break, trong khi chỉ một lần bẻ game giao bóng của Alcaraz, qua đó thua 2-6 ở set đầu tiên.

Alcaraz ngược dòng không tưởng trước Zverev ở loạt tie-break để định đoạt trận chung kết - Ảnh: US Open

Sang set hai, Alcaraz tiếp tục khởi đầu thuận lợi khi sớm giành break. Tuy nhiên, Zverev không dễ dàng bỏ cuộc và nhanh chóng đòi lại break, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Hai tay vợt sau đó giằng co quyết liệt, buộc set đấu phải bước vào loạt tie-break đầy căng thẳng.

Tại đây, Alcaraz dẫn trước 3-0 nhưng bất ngờ đánh mất lợi thế, để Zverev ghi liền sáu điểm và vượt lên dẫn 6-3.

Tưởng chừng trận đấu phải kéo sang set quyết định, ngôi sao Tây Ban Nha bất ngờ vùng lên mạnh mẽ, cứu ba set-point trước khi hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục, thắng 9-7.

Alcaraz trở thành tay vợt nam trẻ nhất lịch sử giành chức vô địch Grand Slam trên cả bốn mặt sân và ATP Finals- Ảnh: US Open

Chung cuộc, Alcaraz đánh bại Zverev 2-0 (6-2, 7-6), chính thức đăng quang ATP Finals 2026.

Đáng chú ý, đây là chức vô địch ATP Finals đầu tiên trong sự nghiệp của tay vợt 23 tuổi, đánh dấu bước tiến quan trọng sau thất bại ở trận chung kết mùa trước.

Không những vậy, Alcaraz còn trở thành tay vợt nam trẻ nhất trong lịch sử giành chức vô địch Grand Slam trên cả bốn mặt sân và ATP Finals.