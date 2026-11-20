Alexander Zverev thể hiện bản lĩnh khi đánh bại Arthur Fils sau hai set căng thẳng, qua đó toàn thắng vòng bảng John McEnroe, cùng Ben Shelton giành vé bán kết ATP Finals 2026.

Video highlights Alexander Zverev 2-0 Arthur Fils

Bước vào lượt trận cuối bảng John McEnroe, Arthur Fils buộc phải đánh bại Alexander Zverev sau hai set để giành quyền đi tiếp, sau khi Ben Shelton vượt qua Rafael Jodar.

Trong thế không còn đường lùi, tay vợt người Pháp nhập cuộc quyết liệt, liên tục tìm kiếm những pha ghi điểm nhanh nhằm gây sức ép lên đối thủ.

Zverev toàn thắng vòng bảng ATP Finals 2026

Tuy nhiên, Zverev cho thấy sự già dặn khi chủ động kéo Fils vào những loạt bóng bền, khiến đối thủ nhiều lần mắc lỗi vì nôn nóng.

Bước ngoặt xuất hiện ở game thứ bảy. Fils liên tiếp đánh hỏng, tạo điều kiện để Zverev giành break quan trọng, trước khi khép lại set đầu với tỷ số 6-4.

Thất bại này khiến Fils chính thức hết hy vọng vào bán kết ATP Finals 2026, nhưng tay vợt người Pháp vẫn chiến đấu quyết tâm trong set hai.

Hai bên giằng co đến game thứ 12, thời điểm Arthur Fils có hai cơ hội giành break nhưng đều bị Zverev hóa giải.

Ở loạt tie-break, Zverev dẫn 6-1 trước khi Fils vùng lên gỡ hòa 6-6. Tuy nhiên, bản lĩnh giúp tay vợt Đức thắng 8-6, khép lại trận đấu với tỷ số 2-0 (6-4, 7-6).

Chiến thắng giúp Zverev toàn thắng ba trận vòng bảng, giành ngôi nhất bảng John McEnroe, trong khi Ben Shelton đoạt tấm vé bán kết còn lại.