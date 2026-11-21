Daniil Medvedev đánh bại Frances Tiafoe 2-0 ở lượt cuối bảng Ivan Lendl, giành tấm vé bán kết ATP Finals 2026, nơi anh sẽ chạm trán Alexander Zverev trong trận đại chiến.

Video highlights Daniil Medvedev 2-0 Frances Tiafoe

Bước vào cuộc đối đầu mang tính quyết định, Daniil Medvedev thể hiện bản lĩnh và sự ổn định trước đối thủ đến từ Mỹ. Với khả năng kiểm soát những pha bóng bền cùng lối chơi chắc chắn, Medvedev tạo được lợi thế để giành chiến thắng sau hai set.

Chung cuộc, Medvedev đánh bại Tiafoe 2-0, qua đó kết thúc vòng bảng với hai chiến thắng và một thất bại, giành tấm vé đi tiếp cùng Carlos Alcaraz.

Medvedev đánh bại Frances Tiafoe để vào bán kết - Ảnh: US Open

Trước đó, Alcaraz đã sớm đoạt vé bán kết với thành tích toàn thắng ba trận, không để thua set nào tại bảng Ivan Lendl.

Ở bảng John McEnroe, Alexander Zverev thể hiện phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả ba trận, trong khi Ben Shelton giành suất bán kết còn lại.

Theo phân nhánh, Carlos Alcaraz sẽ chạm trán Ben Shelton, hứa hẹn màn so tài hấp dẫn giữa hai tay vợt sở hữu lối đánh tấn công mạnh mẽ.

Hai cặp đấu bán kết ATP Finals 2026 - Ảnh: ATP Tour

Trong khi đó, Alexander Zverev đối đầu Daniil Medvedev, cuộc đấu giữa hai ngôi sao giàu kinh nghiệm và có khả năng giao bóng uy lực.

Hai trận bán kết diễn ra ngày 21/11, quyết định những cái tên góp mặt ở trận chung kết ATP Finals 2026.