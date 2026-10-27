Cashback vốn được xem là một công cụ kích thích giao dịch ngắn hạn. Nhưng khi được tích hợp xuyên suốt hành trình mua sắm, nó có thể trở thành một cơ chế giúp nền tảng kéo người dùng quay lại và mở rộng hệ sinh thái đối tác.

Mô hình hoàn tiền mua sắm trên MoMo được đánh giá là một ví dụ cho sự chuyển dịch này, với Accesstrade tham gia ở vai trò kết nối và vận hành hệ thống đối tác.

Từ ưu đãi đơn lẻ đến một phần của hành trình mua sắm

Trong thương mại số, ưu đãi ngày càng trở thành yếu tố quan trọng để người dùng lựa chọn nơi và cách mua sắm. Thay vì chỉ quan tâm đến mức giá tại thời điểm thanh toán, người dùng có xu hướng cân nhắc tổng giá trị nhận được sau giao dịch, trong đó hoàn tiền là một trong những cơ chế tạo thêm lợi ích đáng chú ý.

Khác với giảm giá trực tiếp, cashback mang lại quyền lợi sau khi giao dịch hoàn tất. Điều này tạo ra một điểm chạm khác trong hành trình mua sắm, người dùng không chỉ nhận được lợi ích từ giao dịch hiện tại mà còn có thêm lý do để quay lại nền tảng trong những lần mua tiếp theo.

Giao diện Hoàn tiền mua sắm trên ứng dụng ví điện tử Momo giúp người tiêu dùng thao tác dễ dàng.

Tuy nhiên, để cashback tạo ra tác động dài hạn, việc đưa ra một mức hoàn tiền hấp dẫn là chưa đủ. Người dùng cần dễ dàng tìm thấy ưu đãi, lựa chọn thương hiệu phù hợp, hoàn tất giao dịch và theo dõi quyền lợi của mình. Ở phía doanh nghiệp, chương trình cần được kết nối với hệ thống đối tác, ghi nhận giao dịch và đo lường hiệu quả một cách nhất quán.

Đây cũng là bài toán được đặt ra khi MoMo triển khai tính năng Hoàn tiền mua sắm trên nền tảng của mình. Thay vì chỉ đóng vai trò như một chương trình khuyến mại riêng lẻ, cashback được đưa vào hành trình mua sắm, nơi người dùng có thể tiếp cận nhiều thương hiệu và ngành hàng trong cùng một trải nghiệm.

Theo đại diện Accesstrade, điểm quan trọng khi xây dựng mô hình không chỉ nằm ở mức ưu đãi, mà còn ở cách kết nối trải nghiệm người dùng với nhu cầu trên từng thương hiệu và khả năng theo dõi hiệu quả giao dịch.

“Thách thức của cashback không nằm ở việc tạo thêm một ưu đãi, mà ở việc biến ưu đãi đó thành một trải nghiệm đủ đơn giản và minh bạch để cả người dùng lẫn thương hiệu đều dễ dàng tiếp cận và theo dõi”, ông Lưu Kỳ Tâm, đại diện Accesstrade chia sẻ.

Khi cashback tạo động lực để người dùng quay lại

Một trong những chỉ dấu đáng chú ý khi đánh giá hiệu quả của mô hình cashback không chỉ là số giao dịch phát sinh, mà còn là hành vi của người dùng sau giao dịch đầu tiên. Nếu cashback chỉ tạo ra một giao dịch nhất thời, giá trị của chương trình chủ yếu nằm ở khả năng kích thích mua sắm trong ngắn hạn. Ngược lại, khi người dùng tiếp tục quay lại sử dụng tính năng và phát sinh giao dịch, hoàn tiền dần trở thành thói quen trong hành trình mua sắm.

Dữ liệu từ chương trình Hoàn tiền mua sắm trên MoMo ghi nhận tỷ lệ người dùng quay lại sử dụng tính năng trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng đến 70% so với 6 tháng cuối năm 2025. Trong cùng kỳ, lượng người dùng truy cập từ MoMo tăng trưởng 2.84 lần và số giao dịch phát sinh tăng 3.3 lần so với cùng 6 tháng cuối năm 2025.

Những cột mốc ấn tượng của Hoàn tiền mua sắm trên Momo trong 6 tháng đầu năm 2026.

Những thay đổi này cho thấy cashback không chỉ tạo ra lợi ích tại thời điểm giao dịch, mà còn có thể góp phần hình thành thói quen tìm kiếm ưu đãi và lựa chọn đối tác trên cùng một nền tảng.

Với Accesstrade, việc theo dõi các chỉ số từ lượt truy cập, giao dịch đến hành vi quay lại cũng tạo cơ sở để các bên điều chỉnh chương trình theo từng nhóm ngành hàng, thương hiệu và nhu cầu thực tế.

Đằng sau trải nghiệm đơn giản là một bài toán vận hành

Để người dùng có lý do quay lại thường xuyên, cashback cần đi cùng một hệ sinh thái đủ đa dạng. Khi số lượng thương hiệu và ngành hàng được mở rộng, ưu đãi có thêm cơ hội xuất hiện trong nhiều nhu cầu mua sắm khác nhau.

Accesstrade giúp kết nối hàng ngàn thương hiệu trên hệ thống Mua sắm hoàn tiền.

Bên cạnh đó, để mở rộng quy mô mà vẫn duy trì trải nghiệm thống nhất, phía sau mô hình là một chuỗi vận hành liên quan đến nhiều bên. Mỗi thương hiệu có chính sách và mục tiêu khác nhau, trong khi giao dịch cần được ghi nhận, theo dõi, đối soát và đo lường xuyên suốt.

Ở mô hình Hoàn tiền mua sắm trên MoMo, Accesstrade tham gia ở lớp kết nối và vận hành phía sau, từ đưa đối tác vào hệ thống, thiết lập cơ chế ghi nhận giao dịch đến theo dõi hiệu quả và phối hợp tối ưu chương trình.

“Để mô hình mở rộng, phần vận hành phía sau cần được chuẩn hóa. Khi việc kết nối đối tác, ghi nhận và đối soát giao dịch được thực hiện ổn định, việc bổ sung thương hiệu hoặc ngành hàng mới sẽ thuận lợi hơn”, ông Lưu Kỳ Tâm chia sẻ.

Nhìn từ trường hợp của MoMo, giá trị của mô hình hoàn tiền không chỉ nằm ở khoản tiền người dùng nhận lại sau giao dịch. Khi được hỗ trợ bởi một hệ thống đối tác đa dạng và quy trình vận hành phía sau, cashback có thêm điều kiện để trở thành một phần tự nhiên trong hành trình mua sắm của người dùng.

(Nguồn: Công ty TNHH Interspace Việt Nam)