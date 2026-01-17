Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Luật Thương mại điện tử vừa được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025, kỳ vọng sớm đưa các quy định pháp lý mới vào thực tiễn hoạt động trên nền tảng số.

Cuốn sách hướng dẫn thực thi Luật Thương mại điện tử

Luật Thương mại điện tử được đánh giá là một trong những đạo luật quan trọng, tác động trực tiếp đến hoạt động của hàng triệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân tham gia môi trường số. Trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, việc phổ biến, giải thích và hướng dẫn thực thi Luật một cách thống nhất được xem là yêu cầu cấp thiết.

Cuốn sách “Tìm hiểu Luật Thương mại điện tử” ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó. Ấn phẩm do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì biên soạn, với sự tham gia của các chuyên gia pháp lý, nhà quản lý và cán bộ trực tiếp tham gia xây dựng Luật.

Các đại biểu, Ban biên soạn và đại diện đơn vị liên quan tại lễ ra mắt cuốn sách “Tìm hiểu Luật Thương mại điện tử”, tổ chức ngày 17/1 tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, cuốn sách không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu nội dung các điều khoản của Luật, mà còn tập trung làm rõ bối cảnh ban hành, mục tiêu chính sách và những điểm mới so với các quy định trước đây, đặc biệt là các Nghị định đã được áp dụng trong hơn 10 năm qua.

Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu rõ tinh thần của Luật, từ đó áp dụng đúng và hiệu quả trong hoạt động thực tiễn. Nội dung cuốn sách được trình bày theo hướng hệ thống, vừa bám sát từng điều khoản, vừa liên hệ với các lĩnh vực liên quan như thuế, quảng cáo, bảo vệ dữ liệu cá nhân, logistics hay tiếp thị liên kết. Bên cạnh đó, nhiều tình huống thực tế trong hoạt động thương mại điện tử cũng được phân tích, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên nền tảng số thuận tiện tra cứu và áp dụng.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Công Thương, cho biết thương mại điện tử đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của nền kinh tế.

Bà nhấn mạnh: “Việc xuất bản cuốn sách ngay trong giai đoạn đầu tiên triển khai luật đã góp phần đưa pháp luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, hạn chế khoảng trống thông tin và giảm độ trễ trong thực thi chính sách”.

Trong thời gian tới, Nhà xuất bản Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý để xuất bản các ấn phẩm chuyên sâu, phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực công thương, góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bền vững.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số: Luật nhằm kiến tạo và xây dựng niềm tin

Chia sẻ tại sự kiện, TS Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cho biết Luật Thương mại điện tử được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thị trường trong giai đoạn mới, khi các mô hình kinh doanh trên nền tảng số phát triển nhanh và ngày càng đa dạng.

Tiến sĩ Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách “Tìm hiểu Luật Thương mại điện tử”, ngày 17/1 tại Hà Nội.

Theo bà Oanh, các quy định trước đây sau nhiều năm áp dụng đã bộc lộ những hạn chế, chưa bao quát được các hoạt động mới như bán hàng qua livestream, kinh doanh trên nền tảng xuyên biên giới hay các mô hình trung gian số. Việc ban hành Luật mới nhằm tạo ra hành lang pháp lý thống nhất, minh bạch hơn cho các chủ thể tham gia thị trường.

Bà khẳng định, Luật không đặt ra thêm rào cản hay chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp, mà tập trung bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, đồng thời củng cố niềm tin trên thị trường.

“Chúng tôi không muốn doanh nghiệp hiểu rằng luật này ra đời để tạo thêm một chi phí tuân thủ hay tạo thêm các thủ tục khó khăn... Chúng tôi luôn cam kết và trong quá trình thực thi là chúng tôi phụng sự doanh nghiệp”, bà Oanh chia sẻ. Trong đó, các quy định về minh bạch thông tin, định danh người bán và trách nhiệm của nền tảng được xác định là những yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của thương mại điện tử.

Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho rằng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân hoạt động trên nền tảng số nắm bắt đầy đủ các quy định của Luật, qua đó chủ động tuân thủ và hạn chế rủi ro pháp lý.

Tại lễ ra mắt, đại diện một số nền tảng thương mại điện tử và doanh nghiệp công nghệ cho rằng cuốn sách có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh mỗi năm có nhiều luật mới được ban hành, gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp trong việc theo dõi và áp dụng. Các doanh nghiệp đánh giá cao cách tiếp cận hệ thống, gắn với thực tiễn của cuốn sách, đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm các văn bản hướng dẫn chi tiết và hình thức truyền thông đa dạng hơn, giúp các quy định của Luật Thương mại điện tử được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Lễ ra mắt cuốn sách “Tìm hiểu Luật Thương mại điện tử” được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Luật sớm đi vào cuộc sống, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển của thương mại điện tử và kinh tế số Việt Nam trong giai đoạn tới.

Nguyễn Phương