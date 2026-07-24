Casino Quốc tế Hoàng gia tiếp tục báo lỗ

CTCP Quốc tế Hoàng gia (mã: RIC) - đơn vị vận hành Casino Royal Hạ Long - ghi nhận khoản lỗ hơn 9 tỷ đồng trong quý II/2026, đảo chiều so với mức lãi hơn 10 tỷ đồng cùng kỳ năm trước và thấp hơn đáng kể so với khoản lãi gần 7,4 tỷ đồng của quý I năm nay.

Doanh thu thuần trong quý II đạt gần 32,8 tỷ đồng, giảm khoảng 30% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt gần 76,9 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi doanh thu đi xuống, giá vốn lại tăng lên hơn 29,3 tỷ đồng, cao hơn mức 27,3 tỷ đồng của quý II/2025. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng, còn chi phí lãi vay chỉ giảm nhẹ khiến doanh nghiệp chuyển từ có lãi sang thua lỗ.

Theo giải trình của RIC, hoạt động kinh doanh casino chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố bất lợi. Doanh nghiệp cho biết xung đột Mỹ - Iran khiến giá nhiên liệu và giá vé máy bay tăng cao, làm giảm lượng khách quốc tế. Cùng với đó, World Cup 2026 diễn ra trong quý II đã hút một phần đáng kể ngân sách giải trí toàn cầu, khiến nhóm khách VIP giảm tần suất đến casino.

Trong 10 năm gần đây, CTCP Quốc tế Hoàng gia thua lỗ tới 9 năm, chỉ ghi nhận lợi nhuận hơn 17 tỷ đồng vào năm 2018. Ảnh: RIC

Yếu tố mùa vụ cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Quý II là mùa cao điểm khách du lịch nội địa nhưng lại là mùa thấp điểm của khách quốc tế tại Hạ Long, đặc biệt là khách tàu biển - nhóm khách quan trọng của Casino Royal Hạ Long.

Ngoài ra, doanh nghiệp cho biết trong kỳ xuất hiện nhiều khách VIP thắng cược liên tiếp, làm giảm phần doanh thu trò chơi mà casino giữ lại. Giá thuê đất năm 2026 tăng khoảng 57% so với cùng kỳ cũng làm giá vốn tăng mạnh.

Cơ cấu doanh thu cho thấy các mảng khách sạn, dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác đều tăng trưởng. Tuy nhiên, doanh thu từ trò chơi có thưởng - nguồn thu lớn nhất - lại giảm gần một nửa, còn khoảng 17 tỷ đồng.

Năm 2026, RIC đặt mục tiêu doanh thu khoảng 200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 13,5 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 38% kế hoạch doanh thu và vẫn còn cách khá xa mục tiêu lợi nhuận.

Liên tục thua lỗ vẫn hoạt động không ngừng

RIC là một trong số rất ít doanh nghiệp sở hữu giấy phép kinh doanh casino tại Việt Nam. Doanh nghiệp được thành lập năm 1994 để đầu tư khách sạn 5 sao tại Hạ Long, đến năm 2002 được cấp phép kinh doanh casino dành cho người nước ngoài. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, Casino Royal Hạ Long hiện có 18 bàn chơi trực tiếp và 62 máy trò chơi điện tử.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh nhiều năm qua khá ảm đạm. Trong 10 năm gần đây, doanh nghiệp thua lỗ tới 8 năm, chỉ ghi nhận lợi nhuận hơn 17 tỷ đồng vào năm 2018 và 6,8 tỷ đồng năm 2025. Các năm còn lại đều lỗ từ vài chục đến hơn một trăm tỷ đồng. Lỗ lũy kế đến nay đã gần 600 tỷ đồng.

RIC ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu là gần 704 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần là hơn 81 tỷ đồng và chênh lệch tỷ giá hơn 389 tỷ đồng. Tuy nhiên, do lỗ lũy kế gần 600 tỷ đồng nên vốn chủ sở hữu chỉ còn gần 587 tỷ đồng.

Nguyên nhân được doanh nghiệp nhiều lần lý giải là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lượng khách quốc tế suy giảm, ngành du lịch phục hồi chậm, trong khi casino phụ thuộc lớn vào khách nước ngoài. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh từ các điểm đến có casino như Campuchia, Philippines hay Singapore cũng tạo thêm sức ép lên khả năng thu hút khách.

Đặc thù của ngành casino cũng khiến doanh thu trên báo cáo tài chính không lớn như nhiều người hình dung. Doanh thu của casino không phải toàn bộ số tiền người chơi mang vào sòng bạc, mà chỉ là phần casino giữ lại sau khi trả thưởng, thường được gọi là doanh thu trò chơi ròng (Gross Gaming Revenue - GGR).

Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn phải duy trì hệ thống an ninh, nhân sự, khấu hao khách sạn, bàn chơi, máy trò chơi, chi phí vận hành và tài chính ở mức cao. Chỉ cần lượng khách giảm hoặc tỷ lệ khách thắng tăng lên, lợi nhuận có thể nhanh chóng chuyển sang âm.

Thua lỗ kéo dài cũng khiến cổ phiếu RIC bị hủy niêm yết bắt buộc khỏi HoSE từ tháng 5/2022 do lỗ ba năm liên tiếp và chuyển sang giao dịch trên UPCoM. Dù vậy, cổ phiếu này vẫn nhiều lần gây chú ý khi có các đợt tăng giá rất mạnh. Đầu năm 2021, RIC từng tăng khoảng 7 lần, từ quanh 5.000 đồng lên trên 35.000 đồng/cổ phiếu sau chuỗi nhiều phiên tăng trần liên tiếp.

Dù liên tục thua lỗ, doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động. Theo giới đầu tư, một trong những yếu tố hỗ trợ là giá trị giấy phép kinh doanh casino - loại giấy phép rất hạn chế tại Việt Nam - cùng quỹ đất và hệ thống tài sản tại Bãi Cháy (Hạ Long), tạo kỳ vọng lợi nhuận khi du lịch tăng trưởng.

Trong phiên 23/7, cổ phiếu RIC giảm 800 đồng xuống 6.000 đồng/cp nhưng thanh khoản chỉ đạt 1.400 cổ phiếu.