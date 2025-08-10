Tiền ‘chảy' mạnh vào bất động sản và chứng khoán

Với lo ngại tín dụng đang "chảy" mạnh vào bất động sản và chứng khoán, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phân tích: Tốc độ tăng tín dụng vào hai lĩnh vực này đúng là cao hơn mức bình quân chung, nhưng điều đó phù hợp với định hướng tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Khi dự án được gỡ vướng về pháp lý, nhu cầu vốn để triển khai là tất yếu.

Trong lĩnh vực chứng khoán, dù tăng trưởng nhanh nhưng dư nợ cho vay chỉ chiếm 1,5% tổng dư nợ, không gây rủi ro hệ thống.

Ngân hàng phải nghiêm túc thực hiện công khai lãi suất cho vay

Ngân hàng Nhà nước ngày 4/8 có văn bản chỉ đạo, quán triệt hệ thống ngân hàng triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay.

Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay, chênh lệch lãi suất cho vay và huy động trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng.

Tiếp tục đàm phán thương mại đối ứng với Mỹ

Liên quan đến xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương giao nhiệm vụ cho các cục, vụ liên quan tiếp tục đàm phán thương mại đối ứng với Mỹ để đạt được cam kết thuận lợi nhất cho Việt Nam.

Theo đó, Bộ giao cho Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại tiếp tục đàm phán thương mại đối ứng với Mỹ để đạt được cam kết thuận lợi nhất cho Việt Nam, hướng đến một hiệp định thương mại toàn diện, tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Mỹ theo hướng cân bằng và bền vững.

Thủ tướng yêu cầu ngày 19/8 hoàn thành đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Thủ tướng sáng 9/8 tới công trường, kiểm tra tiến độ và động viên, tặng quà các lực lượng tham gia thi công đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công tại vị trí móng cột VT404 ở xã Thái Hoà. Ảnh: EVN

Kế hoạch ban đầu của dự án là hoàn thành trong 2 năm, sau rút ngắn còn 6 tháng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngày 19/8 phải hoàn thành dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Kỷ lục giao dịch cổ phiếu vài tỷ USD/phiên: Ủy ban Chứng khoán yêu cầu tăng cường giám sát

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết sẽ tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời yêu cầu tăng cường công tác giám sát đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động an toàn, ổn định.

Trong đó, các sở giao dịch chứng khoán phải giám sát chặt chẽ giao dịch cổ phiếu có biến động tăng/giảm mạnh; trường hợp xác định có dấu hiệu giao dịch bất thường, thực hiện phân tích, đánh giá, kiến nghị, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBCKNN xử lý theo quy định.

UBCKNN đưa ra cảnh báo giữa lúc thị trường chứng khoán sôi động chưa từng có với hàng tỷ USD giá trị cổ phiếu được chuyển nhượng mỗi phiên.

Đề xuất không phạt hộ kinh doanh vi phạm hình thức hóa đơn trong 2 năm đầu

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa góp ý dự thảo sửa đổi Nghị định 125/2020 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng.

Sai chỉ tiêu, lập hoá đơn chưa đúng thời điểm... chỉ là những lỗi vô ý do hộ kinh doanh chưa quen với cách làm mới, VCCI đề xuất không phạt hộ kinh doanh vi phạm hình thức hóa đơn trong 2 năm đầu triển khai.

Thay đổi quan trọng trong thanh toán thương mại biên giới Việt - Trung

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký ban hành Thông tư 17/2025/TT-NHNN (gọi tắt là Thông tư 17), sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Thông tư 19/2018/TT-NHNN về quản lý ngoại hối đối với thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Theo đó, từ ngày 15/9, Ngân hàng Nhà nước bỏ quy định thanh toán bằng tiền mặt trong thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Người Việt vào casino phải mua vé giá 2,5 triệu đồng/ngày

Theo dự thảo Nghị định về kinh doanh casino (dự thảo 2) đang được lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục thí điểm cho phép người Việt Nam được vào chơi tại điểm kinh doanh casino.

Bộ Tài chính đề xuất, người Việt Nam muốn vào chơi tại điểm kinh doanh casino phải mua vé tham gia, mức vé là 2,5 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 50 triệu đồng/tháng/người.

TPHCM kêu gọi Vingroup, Grab, Be, Honda... hỗ trợ người dân chuyển đổi sang xe điện

Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM (HIDS) vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hệ sinh thái xe điện về việc đề xuất các gói hỗ trợ người dùng và tài xế chuyển đổi sang xe điện.

Danh sách các doanh nghiệp, tổ chức mà cơ quan nghiên cứu gửi văn bản đến gồm nhiều "ông lớn", như Vingroup, Grab, Be, Yadea, Ngân hàng VCB, Honda Việt Nam…

Theo HIDS, các đề xuất và cam kết của doanh nghiệp, các nhà đầu tư là cơ sở quan trọng, góp phần tăng tính khả thi khi xây dựng khung chính sách hỗ trợ toàn diện, tạo ra cơ chế hợp tác công – tư hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Việt Nam đón kỷ lục hơn 12 triệu lượt khách quốc tế, bằng cả năm 2023

Theo Trung tâm Thông tin Du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) trong tháng 7/2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,56 triệu lượt, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng, Việt Nam đón hơn 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024. Theo Nghị quyết 226 của Chính phủ, năm nay nước ta phấn đấu đón ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế.