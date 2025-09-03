Sáng 3/9, đại diện Công ty cổ phần ĐTXD 886 Thành Nam - đơn vị quản lý tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho biết đã huy động lực lượng khắc phục xong sự cố cát tràn xuống mặt đường trên tuyến cao tốc này.

Đơn vị quản lý cao tốc tổ chức lực lượng dọn cát trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tối 2/9. Ảnh: Lạc Sơn

Trước đó, khoảng 22h10 ngày 2/9, sau mưa lớn kéo dài khiến cát phía trên khu vực dân sinh theo dòng nước tràn xuống đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, hướng Nam - Bắc, đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng.

Nước mưa và cát phủ mặt đường kéo dài khoảng 100m, dày 50cm, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, kẹt xe khoảng hơn 2 giờ.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý, điều tiết giao thông. Các phương tiện đi từ hướng Bắc vào Nam đã được hướng dẫn tạm thời di chuyển ra khỏi cao tốc tại nút giao Ma Lâm, đi theo Quốc lộ 28 và sau đó là Quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình.

Đơn vị quản lý tuyến đã huy động lực lượng trong đêm ngăn dòng nước, thu dọn đất cát. Đến khoảng 1h15 ngày 3/9, giao thông qua đoạn tuyến cao tốc trên đã được khôi phục, thông thoáng trở lại.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100km, thông xe từ tháng 5/2023, có điểm đầu tại xã Vĩnh Hảo, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) nối tiếp với đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và điểm cuối giao với đường đi Mỹ Thạnh thuộc xã Hàm Kiệm, kết nối với đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Cao tốc này là một mắt xích quan trọng trong hệ thống cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.