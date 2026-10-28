Từ máng cáp điện đến ống thép luồn dây điện và hệ thống tiếp địa đạt các tiêu chuẩn UL, Cát Vạn Lợi từng bước hoàn thiện chuỗi vật tư cơ điện MEP, nâng cao năng lực cung ứng và hướng tới thị trường quốc tế.

Trọn bộ giải pháp vật tư cơ điện MEP đạt chuẩn UL (Hoa Kỳ) do Cát Vạn Lợi sản xuất

Máng cáp điện NEMA BI 50015 cho hệ thống quản lý cáp

Tại các nhà máy, trung tâm dữ liệu, tòa nhà thương mại và các công trình hạ tầng, số lượng cáp điện, cáp tín hiệu và cáp dữ liệu ngày càng lớn, kéo theo yêu cầu cao hơn đối với việc quản lý và bảo vệ hệ thống cáp.

Máng cáp điện kim loại (Metal Cable Tray) là giải pháp hỗ trợ nâng đỡ, bố trí và quản lý các tuyến cáp. Với kết cấu mở, sản phẩm tạo thuận lợi cho quá trình lắp đặt, kiểm tra, bảo trì và điều chỉnh đường cáp khi cần thiết.

Cát Vạn Lợi cho biết sản phẩm máng cáp điện kim loại của doanh nghiệp đạt chứng nhận UL Listed theo tiêu chuẩn NEMA BI 50015, mã hồ sơ E547796. Hồ sơ chứng nhận cũng dẫn chiếu NFPA 70 – National Electrical Code. Đây là bước nâng chuẩn quan trọng đối với nhóm sản phẩm quản lý cáp của công ty Cát Vạn Lợi.

Máng cáp điện kim loại Cát Vạn Lợi đạt chứng nhận UL Listed – NEMA BI 50015, mã hồ sơ E547796.

Theo định hướng, Cát Vạn Lợi lựa chọn cách phát triển “làm đúng ngay từ đầu”, lấy chất lượng và uy tín với đối tác, khách hàng làm giá trị dài hạn. Bởi đạt được một tiêu chuẩn mới chỉ là cột mốc; khả năng duy trì tiêu chuẩn ổn định qua từng lô hàng mới phản ánh năng lực làm chủ. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp cạnh tranh không chỉ bằng giá cả mà còn bằng chất lượng, tiêu chuẩn và khả năng cung ứng ổn định.

Mở rộng chuỗi sản phẩm từ thang máng cáp đến ống thép luồn dây điện

Khi dây dẫn được phân phối đến tủ điện, máy móc và từng điểm sử dụng, hệ thống ống thép luồn dây điện tiếp tục đảm nhận vai trò bảo vệ dây dẫn trước tác động cơ học và các điều kiện lắp đặt thực tế.

Trong chuỗi sản phẩm này, Cát Vạn Lợi sản xuất ống thép luồn dây điện EMT (Electrical Metallic Tubing) đạt UL Listed – UL 797, hồ sơ E544671.

Ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt UL Listed – UL 797 (số chứng nhận 544671).

Doanh nghiệp đồng thời phát triển ống thép luồn dây điện IMC (Intermediate Metal Conduit) đạt UL Listed – UL 1242, hồ sơ E550799.

Ống luồn dây điện IMC do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt UL Listed - UL 1242 (số chứng nhận 550799).

Hai dòng ống luồn dây điện G.I phục vụ những điều kiện lắp đặt và yêu cầu bảo vệ cơ học khác nhau. Khi kết hợp với thang máng cáp điện kim loại, các nhóm sản phẩm tạo thành chuỗi vật tư phục vụ từ nâng đỡ, định hướng hệ thống cáp chính đến bảo vệ dây dẫn tại các nhánh phân phối trong công trình.

Ở góc độ sản xuất, việc phát triển đồng thời các nhóm sản phẩm này cho thấy bước chuyển từ “sản xuất được” sang từng bước làm chủ nhiều hơn các mắt xích trong chuỗi vật tư cơ điện, qua đó tăng khả năng chủ động nguồn cung và gia tăng giá trị sản xuất trong nước.

Hoàn thiện giải pháp chống sét, tiếp địa và an toàn điện

Khi máng cáp điện kim loại, ống thép luồn dây điện G.I và các thành phần kim loại cùng hiện diện trong công trình, yêu cầu nối đất và liên kết điện phù hợp trở thành một phần quan trọng trong thiết kế hệ thống.

Cát Vạn Lợi tiếp tục phát triển hệ thống chống sét – tiếp địa với các vật tư đạt UL Listed – UL 467, hồ sơ E555039, gồm cọc tiếp địa, kẹp nối và các phụ kiện liên quan.

Sản phẩm hệ thống chống sét tiếp địa do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt UL Listed - UL 467 (số chứng nhận E555039).

Với nhà thầu, việc nhiều nhóm vật tư được cung cấp từ cùng một nguồn có thể giúp giảm số đầu mối làm việc đồng thời với nhiều nhà thầu khác nhau, cũng như sự phối hợp và thuận tiện hơn khi đối chiếu hồ sơ kỹ thuật. Với Cát Vạn Lợi, đây cũng là bước chuyển từ phát triển từng sản phẩm riêng lẻ sang xây dựng năng lực cung ứng theo chuỗi.

Xa hơn câu chuyện sản phẩm, quá trình chuẩn hóa còn tạo nền tảng để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất và từng bước tiếp cận những thị trường có yêu cầu kỹ thuật cao hơn. Vươn ra toàn cầu (Go Global) vì thế không bắt đầu từ đơn hàng xuất khẩu đầu tiên, mà từ quá trình đầu tư công nghệ, tiêu chuẩn và khả năng kiểm soát chất lượng ngay bên trong nhà máy.

Trong dài hạn, Cát Vạn Lợi hướng tới đưa các sản phẩm mang thương hiệu Việt đến với thị trường quốc tế, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trong nước, phát triển năng lực ngành cơ khí và gia tăng sự hiện diện của sản phẩm công nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi

Địa chỉ nhà máy: Lô F1.2 Đường số 8, Khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM, xã Bình Mỹ, TP.HCM.

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Ngọc Minh