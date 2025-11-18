Lễ khai trương Trung tâm Nghiên cứu - phát triển - đào tạo về khoa học và công nghệ phân tích (Analytical R&E Center) diễn ra tại Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc, với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực quan trắc môi trường và an toàn thực phẩm.

Giám đốc ĐHQG Hà Nội Hoàng Minh Sơn

Trung tâm là cấu phần cốt lõi của dự án SATREPS EDFEN sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản, do Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) chủ trì, đồng tài trợ bởi JICA và JST. Dự án nhằm phát triển công nghệ phân tích nhanh, dễ sử dụng, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực phục vụ kiểm soát an toàn thực phẩm và chất lượng môi trường.

Phát biểu tại lễ khai trương, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Hoàng Minh Sơn cho biết, trung tâm không chỉ tăng cường cơ sở vật chất hiện đại mà còn khẳng định cam kết của ĐHQG Hà Nội trong việc đưa kết quả nghiên cứu phục vụ trực tiếp các vấn đề quốc gia và của Thủ đô, đặc biệt trong bảo đảm an toàn thực phẩm và môi trường.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đánh giá cao ý nghĩa của SATREPS trong đào tạo nhân lực và phát triển công nghệ phân tích hiện đại. Ông cho rằng, đây là dự án nổi bật trong hợp tác khoa học, công nghệ Việt Nam – Nhật Bản, hướng tới mục tiêu đào tạo khoảng 300 chuyên gia trong 5 năm, đồng thời nâng cao năng lực phân tích môi trường và thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đại sứ kỳ vọng mô hình hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp hai nước sẽ tạo nền tảng giúp Việt Nam tăng cường năng lực giám sát môi trường, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống.

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Lê Thanh Sơn nhấn mạnh trung tâm là một trong những kết quả rõ nét của dự án SATREPS, được định vị trên ba trụ cột: Công nghệ kỹ thuật phân tích hiện trường; đào tạo nhân lực chất lượng cao; và ứng dụng khoa học dữ liệu trong quan trắc môi trường. Nhà trường sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư, phát triển trung tâm thành mô hình hợp tác quốc tế kiểu mẫu.

GS.TS Nguyễn Văn Nội, đại diện phía Việt Nam của dự án cho biết: SATREPS đặt mục tiêu phát triển công nghệ phân tích chi phí thấp, nhanh và chính xác; đồng thời nâng cao năng lực quan trắc - quản lý môi trường.

"Dự án bao gồm bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm: phát triển công nghệ phân tích hiện trường; nâng cấp trạm quan trắc; đào tạo cán bộ tại 34 tỉnh thành; và tích hợp dữ liệu lớn, AI, IoT vào phân tích tổng hợp", GS.TS Nguyễn Văn Nội cho hay.