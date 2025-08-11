Vừa qua, tại lễ kỷ niệm 17 năm thành lập, Cathay Life Việt Nam đã trao tặng các suất học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” đến đại diện các trường: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Ngân hàng TP.HCM, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Tổng giá trị học bổng lên đến gần 200 triệu đồng.

Đại diện Cathay Life Việt Nam trao tặng học bổng cho đại diện các trường

Đại diện Cathay Life Việt Nam trao tặng học bổng cho đại diện các trường

Các suất học bổng của Cathay Life Việt Nam hướng đến các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên và đạt thành tích tốt trong học tập. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là lời động viên tinh thần ý nghĩa, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục hành trình tri thức, nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão.

Cathay Life Việt Nam tự hào đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình chinh phục tri thức và khẳng định bản thân. Công ty cam kết sẽ tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa chương trình học bổng này trong những năm tiếp theo.

Năm 2025 đánh dấu 18 năm liên tiếp Cathay Life Việt Nam triển khai chương trình học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” - một hoạt động thường niên mang đậm giá trị nhân văn, thực hiện theo phương châm: “Cùng gieo mầm hôm nay cho tương lai phồn thịnh”.

Đại diện Cathay Life Việt Nam trao tặng hoa cho đại diện các trường

Thông qua chương trình, Cathay Life mong muốn góp phần xây dựng một thế hệ trẻ bản lĩnh, tri thức, sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Đây cũng là minh chứng cho cam kết lâu dài của Cathay trong việc phát triển bền vững tại Việt Nam, không chỉ vì sự thịnh vượng của khách hàng, mà còn vì tương lai tốt đẹp của đất nước.

Cũng trong năm 2025, Cathay Life Việt Nam vinh dự được xướng tên trong Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín tại Việt Nam, ghi dấu ấn ấn tượng trong lòng khách hàng và khẳng định vị thế trên thị trường. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Cathay trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Song song với các hoạt động vì cộng đồng, Cathay Life Việt Nam cũng không ngừng nỗ lực trong hành trình xây dựng hình ảnh thương hiệu bảo hiểm uy tín, trung thực và tận tâm tại thị trường Việt Nam. Trong suốt quá trình hoạt động, Cathay luôn kiên định với phương châm: “Luôn tôn trọng khách hàng - Hướng tới dịch vụ hoàn hảo”, cùng ba giá trị cốt lõi: “Thành tín - Trách nhiệm - Sáng tạo”.

Theo đại diện thương hiệu, không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chất lượng, Cathay Life Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là ươm mầm thế hệ trẻ, với mục tiêu cùng cộng đồng xây dựng một Việt Nam phát triển, phồn thịnh và nhân văn hơn trong tương lai.

Website: www.Cathaylife.com.vn

Fanpage: Cathay Life Vietnam

Zalo:Cathay Life Vietnam.

Ngọc Minh