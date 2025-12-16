“Em vẽ ước mơ của em” là cuộc thi vẽ tranh thường niên do Cathay Life Việt Nam phối hợp cùng báo Thiếu Niên Tiền Phong & Nhi Đồng tổ chức, hướng tới việc tạo ra một sân chơi nghệ thuật lành mạnh, sáng tạo, nơi các em thiếu nhi được tự do thể hiện ước mơ, suy nghĩ và khát vọng qua từng nét vẽ.

Năm 2025, cuộc thi tiếp tục nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các bậc phụ huynh, các trường tiểu học và đặc biệt là các em thiếu nhi trên cả nước, với nhiều tác phẩm thể hiện nét hồn nhiên, sáng tạo và những góc nhìn đầy tích cực về cuộc sống. Các bài dự thi đạt giải đã được lựa chọn kỹ lưỡng bởi hội đồng chuyên môn dựa trên bố cục, màu sắc, ý tưởng và thông điệp mà các em muốn truyền tải.

Cuộc thi vẽ tranh Cathay “Em vẽ ước mơ của em” năm thứ 17 dành cho thiếu nhi trong độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi trên toàn quốc, diễn ra từ ngày 1/10 - 10/11/2025., với hơn 100.000 tác phẩm gửi về dự thi và sự ủng hộ gần 1000 trường tiều học trên toàn quốc. Với quy mô toàn quốc và hệ thống giải thưởng đa dạng, cuộc thi được chia thành hai nhóm tuổi (6-8 và 9-10 tuổi), xét giải theo từng khu vực với các hạng mục: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và giải tập thể. Năm nay, Ban Tổ chức trao tổng cộng 252 giải cá nhân và 114 giải tập thể, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 560 triệu đồng).

Kết quả cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ ước mơ của em” 2025: https://www.cathaylife.com.vn/cathay/news-detail?news_id=959

Theo Ban tổ chức, những nét vẽ trong trẻo của các em thiếu nhi không chỉ phản ánh thế giới riêng đầy sắc màu của các em mà còn là lời nhắc nhở yêu thương để người lớn lắng nghe, thấu hiểu và tiếp tục chắp cánh cho những ước mơ non trẻ được lớn lên theo thời gian.

Cathay Life Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện chương trình qua từng năm, mở rộng quy mô tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động, nhằm đáp lại sự tin tưởng mà quý nhà trường, phụ huynh và học sinh trên cả nước, đồng thời để cuộc thi trở thành nơi nuôi dưỡng tâm hồn, gieo mầm sáng tạo và lan tỏa những giá trị nhân văn bền vững đến thế hệ tương lai Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong hành trình 17 năm tại Việt Nam, Cathay Life Việt Nam kiên trì thực hiện nhiều hoạt động vì cộng đồng như: triển khai học bổng “Thịnh Trí Thành Tài cùng Cathay” hỗ trợ sinh viên trên cả nước, trao tặng gần 80 chiếc xe đạp cho trẻ em vùng sâu vùng xa đến trường, đồng hành trong các dự án tặng máy lọc nước và những chương trình thiện nguyện ý nghĩa khác. trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ bàn ghế học tập cho thiếu nhi Sơn La, trao tặng 200 triệu đồng hổ trợ 20 giường bệnh và xuất ăn cho bệnh nhi tại bệnh viện ung bướu HCM. Những đóng góp này là minh chứng cho cam kết lâu dài của Cathay Life trong việc mang lại giá trị thiết thực cho xã hội và đồng hành trên hành trình phát triển của thế hệ trẻ.

Trong chặng đường phía trước, Cathay Life Việt Nam định hướng tiếp tục mở rộng các hoạt động hỗ trợ giáo dục, tăng cường kết nối tại nhiều địa phương và thực hiện sứ mệnh “Cùng gieo mầm hôm nay, cho tương lai phồn thịnh”, củng cố niềm tin của cộng đồng và mang đến sự bảo đảm bền vững cho mọi gia đình.

Cathay Life Việt Nam

Ngọc Minh