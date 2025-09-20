Ngày 20/9, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh quốc tế Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình năm 2025.

Cơ cấu giải thưởng năm 2025 gồm: 1 giải Nhất, 10 giải Nhì, 20 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 10 giải Khuyến khích chuyên đề và 20 giải phụ.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Hà Anh.

Giải Nhất thuộc về em Nguyễn Hà Anh (lớp 2A2, Trường Tiểu học Lê Hữu Tựu, Hà Nội) với tác phẩm Hồ Gươm em yêu. Bức tranh khắc họa tháp Rùa, hàng cây xanh mát, hình ảnh hai mẹ con trong tà áo dài trên cầu Thê Húc cùng đàn chim bay trên bầu trời.

Trong 10 giải Nhì có thí sinh Vorobyova (Trường phổ thông Đại sứ quán Nga) với tác phẩm Tàu hỏa ở trung tâm thành phố Hà Nội.

Trong 30 giải Ba có em Inaya Dhawesh Mohideen Sameena (Ấn Độ) và Ma Hyein (Hàn Quốc) với các tác phẩm Sắc màu Hà Nội và Hà Nội thân thương.

Chia sẻ cảm xúc sau khi đạt giải cao nhất, Hà Anh cho biết: "Em rất vui và tự hào khi bức tranh của mình được chọn. Ý tưởng đến từ những lần mẹ đưa em đi chơi Hồ Gươm vào cuối tuần. Đây là động lực để em tiếp tục vẽ thêm nhiều bức tranh về Hà Nội".

Thí sinh Nguyễn Hà Anh bên tác phẩm giành giải Nhất.

Sau nhiều năm tổ chức, cuộc thi đã trở thành hoạt động văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu, góp phần lan tỏa tình yêu Hà Nội, khát vọng hòa bình và niềm tự hào dân tộc đến đông đảo thanh thiếu nhi trong nước cũng như bạn bè quốc tế.

Không chỉ là sân chơi sáng tạo, cuộc thi còn đóng vai trò cầu nối văn hóa, quảng bá hình ảnh một Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, đồng thời khẳng định danh hiệu "Thành phố vì hòa bình" mà UNESCO trao tặng năm 1999.

Cuộc thi năm nay được tổ chức nhân dịp chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 26 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là Thành phố vì hòa bình. Ban tổ chức đã nhận được hơn 38.000 tác phẩm từ 345 đơn vị, trường học, câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội, cùng hơn 200 tác phẩm của thiếu nhi quốc tế đến từ các Đại sứ quán, tổ chức nước ngoài và trường quốc tế.

Các bức tranh gửi gắm thông điệp về hòa bình, tình hữu nghị và tình cảm gắn bó với Hà Nội, phản ánh sức hút đặc biệt của Thủ đô trong trái tim bạn bè khắp nơi.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị đã bảo đảm tính uy tín và quy mô của cuộc thi, đồng thời góp phần nhân rộng tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế.

Các tác phẩm tham gia cuộc thi được BTC lựa chọn trưng bày tại triển lãm ngoài trời.

NSƯT họa sĩ Nguyễn Văn Trực - Trưởng Ban sáng tác (Hội Nghệ sĩ sân khấu Hà Nội), thành viên Ban giám khảo cuộc thi cho biết, hầu hết tác phẩm dự thi đều có bố cục hài hòa, màu sắc tươi sáng, ý tưởng sáng tạo. Nhiều em mạnh dạn bày tỏ tình yêu Hà Nội qua hình ảnh danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, con người và cuộc sống đời thường.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, Ban giám khảo cũng lưu ý một số điểm cần rút kinh nghiệm cho các mùa sau, như hiện tượng sao chép ý tưởng, thiếu thông tin tác giả hoặc chưa tuân thủ thể lệ.