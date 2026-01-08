Theo chia sẻ của chủ cửa hàng, số tiền này là toàn bộ tiền tiêu vặt mà cậu bé kiên trì dành dụm suốt nửa năm, với mong muốn mua tặng mẹ một đôi giày để đi làm.

Hình ảnh cậu bé cẩn thận cầm từng tờ tiền nhỏ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận, trang HK01 đưa tin.

Qua đoạn video được đăng tải, cậu bé cho biết, sinh nhật mẹ cậu vào tháng tới. Cậu bé đã nói trước với mẹ rằng sẽ tặng bà một món quà, đó là “một đôi giày để mẹ đi làm cho thoải mái”.

Khi nghe câu chuyện, chủ cửa hàng không giấu được xúc động, thốt lên: “Đứa trẻ này đúng là sinh ra để báo hiếu”.

Cậu bé cầm một xấp tiền lẻ mệnh giá 1 NDT đi mua giày cho mẹ. Ảnh: HK01

Theo HK01, bà Nhan - chủ cửa hàng giày tại quận Loan Thành, Thạch Gia Trang - cho biết, bà đã kinh doanh hơn 20 năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy.

Khoảng 17h ngày 1/1/2026, hai em nhỏ bước vào cửa hàng, trong đó cậu bé mang theo một xấp tiền mệnh giá 1 NDT. Sau khi đếm, tổng số tiền là hơn 200 NDT (khoảng 750.000 đồng).

Sau một hồi lựa chọn, cậu bé quyết định mua một đôi giày trắng với mong muốn mẹ mang đi làm sẽ dễ chịu hơn.

Dù cửa hàng thông thường không áp dụng giảm giá, nhưng hôm đó bà Nhan đã đặc biệt giảm giá cho cậu bé. Trước khi em rời đi, bà còn dặn dò cẩn thận, hãy giữ kỹ số tiền còn lại.

Một nhân viên cửa hàng cho biết, khoảnh khắc cậu bé giơ cao xấp tiền bước vào khiến cả nhân viên lẫn khách mua giày lúc đó đều bất ngờ. Quá trình chọn giày của em kéo dài khoảng 30 phút, rất cẩn thận và nghiêm túc.

Sau khi video lan truyền, một số người dùng mạng đặt câu hỏi vì sao chủ cửa hàng không trực tiếp tặng giày cho cậu bé. Trước những thắc mắc này, ngày 5/1/2026, bà Nhan đã đăng video phản hồi, khẳng định gia đình cậu bé không hề khó khăn.

Việc giảm giá là để tôn trọng nỗ lực và tấm lòng chân thành của em, giúp em tự tay hoàn thành món quà ý nghĩa dành cho mẹ.

Bà cũng cho biết đã dặn cậu bé rằng, nếu mẹ không thích mẫu giày hoặc mang không vừa, cửa hàng sẵn sàng hỗ trợ đổi, trả.

Câu chuyện giản dị nhưng đầy yêu thương của cậu bé 11 tuổi đã chạm đến trái tim của nhiều người, nhắc nhở về giá trị của lòng hiếu thảo và những tình cảm chân thành xuất phát từ những điều nhỏ bé nhất.