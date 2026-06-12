Thành tích IELTS Academic Overall Band 8.0 của Việt Bảo được xem là hiếm gặp ở lứa tuổi tiểu học. Theo các trường hợp từng được công bố công khai tại Việt Nam, Việt Bảo là 1 trong không nhiều thí sinh nhỏ tuổi người Việt từng đạt mức điểm này.

Thành tích của Việt Bảo còn trở nên đặc biệt khi đặt trong bối cảnh chung của kỳ thi IELTS trên toàn thế giới. Theo các thống kê được công bố trước đây, nhóm thí sinh đạt Overall Band 8.0 trở lên chỉ chiếm khoảng dưới 3% tổng số người dự thi ở tất cả các nhóm tuổi trên toàn cầu. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu bé 10 tuổi này đã bước vào nhóm thí sinh đạt mức điểm cao nhất của kỳ thi IELTS.

Em Nguyễn Hùng Việt Bảo

Cụ thể, Việt Bảo đã xuất sắc đạt IELTS Academic Overall Band 8.0 ngay trong lần đầu tiên tham dự kỳ thi IELTS tại IDP vào ngày 28/05/2026. Điểm từng kỹ năng của em gồm: Listening (Nghe) 8.5, Speaking (Nói) 8.0, Reading (Đọc) 7.5 và Writing (Viết) 7.0.Đáng chú ý, điểm số của Việt Bảo được đánh giá là đồng đều ở cả 4 kỹ năng.

Việt Bảo chia sẻ rằng ban đầu em chưa từng nghĩ sẽ tham dự kỳ thi IELTS ở độ tuổi này bởi đây là một kỳ thi học thuật có độ khó cao, thường được khuyến nghị dành cho thí sinh từ 16 tuổi trở lên. Với một học sinh lớp 4, em cho rằng IELTS là điều gì đó khá xa vời.

Tuy nhiên, khi thử làm một vài bài IELTS Listening và Reading dù chưa từng học IELTS trước đó, Việt Bảo thấy kết quả khá khả quan. Điều này khiến em dần nhìn nhận IELTS như một thử thách mới mẻ và khá thú vị.

Bảng điểm IELTS của Việt Bảo

Bên cạnh thành tích IELTS, Việt Bảo còn có thể sử dụng đồng thời cả tiếng Anh và tiếng Đức cùng tiếng Việt. Việc chuyển đổi linh hoạt giữa 3 ngôn ngữ đã trở thành điều tự nhiên đối với em, từ giao tiếp trong gia đình đến học tập và nhiều hoạt động thường ngày.

Quá trình hình thành năng lực ngôn ngữ theo cách tự nhiên

Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính trong cuộc sống hằng ngày của Việt Bảo. Tuy nhiên, em được tiếp xúc với tiếng Anh từ khá sớm thông qua sách truyện, các chương trình thiếu nhi và những nội dung phù hợp với lứa tuổi. Gia đình cũng luôn tạo điều kiện để em làm quen và sử dụng ngôn ngữ này một cách tự nhiên.

Việt Bảo (10 tuổi) cùng em trai (4 tuổi) thường xuyên giao tiếp với nhau bằng ba ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Đức

Ngoài việc tiếp xúc với tiếng Anh tại nhà, Việt Bảo còn có thêm cơ hội sử dụng ngôn ngữ này trong học tập. Sự tiếp xúc đều đặn qua thời gian giúp tiếng Anh dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của em, tạo nên nền tảng để Việt Bảo bước vào kỳ thi IELTS và đạt được kết quả ấn tượng ngay trong lần đầu tiên tham dự.

Phía sau thành tích đặc biệt

Chị Phương Thúy - mẹ của Việt Bảo cho biết, ở độ tuổi này, Bảo hoàn toàn chưa cần đến chứng chỉ IELTS. Vì vậy, gia đình không xem IELTS là mục tiêu bắt buộc hay đặt áp lực về thành tích. Với chị, đây đơn giản chỉ là một cơ hội để con được thử sức, rèn luyện bản thân và có thêm những trải nghiệm mới.

Bởi vậy, phía sau kết quả này không phải là lịch học dày đặc. Việt Bảo vẫn ưu tiên việc học ở trường, đồng thời duy trì những sở thích cá nhân, vui chơi cùng bạn bè và tận hưởng tuổi thơ đúng với lứa tuổi của mình. Nhờ vậy, Việt Bảo bước vào kỳ thi với tâm lý khá thoải mái và đạt được kết quả cao.

Gia đình cho biết rất vui và tự hào về kết quả mà Việt Bảo đạt được. Đây chắc chắn sẽ là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của con. Tuy nhiên, điều bố mẹ mong muốn đi cùng con lâu dài không chỉ là thành tích học tập, mà còn là niềm yêu thích học hỏi, tinh thần không ngại thử thách và những phẩm chất tốt đẹp để trở thành một người sống có trách nhiệm, không ngừng hoàn thiện bản thân.

Trường hợp của Việt Bảo không chỉ là câu chuyện về một thành tích ngoại ngữ, mà còn là hành trình một đứa trẻ học cách kiên trì và trưởng thành trong sự đồng hành của gia đình.

Lưu Thị Phương Thảo