Ngày 16/3, trong cơn mưa xuân lất phất tại thành phố Nhạc Dương (Trung Quốc), bà Nghiêm Ngọc Mai - cựu nghệ sĩ tạp kỹ từng đoạt giải thưởng quốc gia - không giấu được xúc động khi nhận tin vui.

Niềm vui đến khi bà nhận được cuộc gọi từ người mà mình từng giúp đỡ cách đây hơn 40 năm.

Đó là ông Nhan Lợi Quân (tên đã thay đổi), hiện sinh sống và lập nghiệp tại Sơn Đông. Sau nhiều năm tìm kiếm, với sự hỗ trợ của phóng viên, tình nguyện viên và chính quyền địa phương, ông cuối cùng đã nối lại được liên lạc với ân nhân năm xưa, theo 163.

Hơn 40 năm trước, trong một chuyến lưu diễn tại huyện Thiên Đẳng, Quảng Tây, bà Nghiêm tình cờ gặp cậu bé Nhan Lợi Quân tại một rạp chiếu phim ngoài trời, nơi đoàn tạp kỹ biểu diễn.

Bà Nghiêm thời kỳ còn hoạt động trong đoàn tạp kỹ. Ảnh: Sohu

Cậu bé khi ấy có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống cùng chị gái và anh rể. Trong lúc trèo tường vào xem biểu diễn, cậu không may bị ngã, chấn thương chân. Bà Nghiêm đã đưa cậu vào hậu trường, tận tình sơ cứu bằng rượu thuốc.

Từ lần gặp gỡ ấy, một mối duyên đặc biệt được hình thành. Trong những ngày bà biểu diễn, cậu bé thường xuyên đến tìm, hai người xưng hô như chị em. Sự quan tâm, chăm sóc của bà đã trở thành điểm tựa tinh thần quý giá trong tuổi thơ nhiều thiếu thốn của cậu.

Sau khi chia tay, họ vẫn giữ liên lạc qua thư từ. Không chỉ động viên cậu học hành, bà Nghiêm còn nhiều lần gửi sách và lặng lẽ kẹp trong đó từ 10 đến 50 NDT (khoảng 38.000 - 191.000 đồng) để giúp cậu vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, vì biến động nơi ở và công việc, hai người dần mất liên lạc.

Thời gian trôi qua, Nhan Lợi Quân chưa từng quên ân nghĩa năm xưa. Sau khi trưởng thành và ổn định cuộc sống, ông bắt đầu hành trình tìm lại người đã giúp mình trong những ngày gian khó.

Manh mối xuất hiện khi ông tình cờ biết đến một bài báo viết về bà Nghiêm cách đây 15 năm. Từ đó, thông qua tình nguyện viên và các cơ quan báo chí tại Nhạc Dương, ông dần lần ra thông tin.

Bà Nghiêm bất ngờ khi nhận được điện thoại của người mình từng giúp đỡ 40 năm trước. Ảnh: Sohu

Ngày 15/3 vừa qua, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, các bên liên quan đã xác định được nơi ở hiện tại của bà Nghiêm. Chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ kết nối.

Khoảng 18h cùng ngày, tin vui được xác nhận. Đến 21h, hai người chính thức kết bạn trên WeChat và trò chuyện sau hơn 40 năm xa cách.

Không còn là cậu bé nghèo năm nào, Nhan Lợi Quân nay đã có cuộc sống ổn định. Nhưng với ông, điều quan trọng nhất là cuối cùng cũng có thể nói lời cảm ơn với người đã âm thầm giúp đỡ mình suốt một giai đoạn khó khăn.