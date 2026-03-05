Nhân vật chính trong câu chuyện này là chị Lôi, sống tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Sáu năm trước, chị bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu lympho cấp tính.

Sau nhiều đợt hóa trị đầy đau đớn nhưng không hiệu quả, bác sĩ kết luận, muốn cứu sống chị Lôi chỉ còn cách ghép tế bào gốc tạo máu (thường gọi là ghép tủy), ngoài ra không còn lựa chọn nào khác, trang QQ đưa tin.

Gia đình lập tức đi xét nghiệm tương thích. Cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè… tất cả đều hy vọng phép màu xảy ra. Nhưng hết lần này đến lần khác, kết quả đều không khớp.

Chị cảm giác như nhìn thấy cánh cửa sống ngay trước mắt nhưng không tìm được chìa khóa để mở.

Đúng lúc gần như tuyệt vọng, bệnh viện thông báo đã có người hiến phù hợp hoàn toàn. Đó là một thanh niên xa lạ ở Hà Nam tên Dương Tăng Siêu.

Nhận được cuộc gọi từ Hội Chữ thập đỏ, anh Dương không do dự, lập tức đồng ý hiến tặng. Ca ghép thành công, chị Lôi thoát khỏi cửa tử. Nhóm máu của chị Lôi từ B đã chuyển thành AB - trùng với nhóm máu của ân nhân.

Giây phút gặp mặt của hai người xa lạ nhưng có mối dây liên hệ đặc biệt. Ảnh: QQ

Theo quy định bảo mật, hai người không được gặp mặt suốt nhiều năm. Sáu năm sau, nhờ sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ, họ mới có cơ hội gặp nhau.

Khoảnh khắc vừa nhìn thấy ân nhân, chị Lôi không kìm được nước mắt, lao tới ôm chầm lấy anh và nghẹn ngào nói: “Xin lỗi, tôi đến muộn rồi”.

Còn Dương Tăng Siêu chỉ nhẹ nhàng đáp: “Cứu được chị, tôi thấy xứng đáng”.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Nhiều người cho rằng, giữa cuộc sống bộn bề, câu chuyện này là minh chứng rõ ràng rằng lòng tốt và sự biết ơn vẫn luôn tồn tại.