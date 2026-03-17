Tối ngày 9/3, một phụ nữ họ Lôi đã vượt 600km từ thành phố Nam Xương (tỉnh Giang Tây), tìm đến đồn công an thị trấn Đường Nhã, thành phố Kim Hoa (tỉnh Chiết Giang) nhờ hỗ trợ tìm người, trang QQ đưa tin.

“Đồng chí công an, tôi muốn tìm một người. Năm 1988 ông ấy từng cho tôi hơn 350 cây giống nho…”, bà Lôi nói với cảnh sát trực ban.

Nghe câu chuyện, các cán bộ công an thoáng bất ngờ. Sau 38 năm, liệu còn có thể tìm được người hay không? Tuy vậy, họ vẫn nhanh chóng mời bà ngồi xuống và kiên nhẫn nghe lại câu chuyện xảy ra từ gần 4 thập kỷ trước.

Theo lời kể của bà Lôi, năm 1988, khi đang ở Quảng trường Bát Nhất (Nam Xương), bà từng mua nho của một cụ ông họ Đan. Những chùm nho vừa to vừa ngọt khiến bà nảy ra ý định trồng thử.

“Tôi hỏi ông ấy có thể bán cho tôi ít cây giống không, vì tôi cũng muốn trồng nho”, bà nhớ lại.

Người phụ nữ không quên nghĩa cử của ân nhân sau gần 4 thập kỷ. Ảnh: Sohu

Cụ Đan khi đó vui vẻ đồng ý. Sau khi hẹn thời gian và địa điểm giao hàng, ông quay về quê ở thành phố Kim Hoa. Tại thôn Hoành Sơn, thị trấn Đường Nhã, ông lấy hơn 350 cây giống nho, rồi mang trở lại Nam Xương và đích thân giao tận tay cho bà Lôi.

Thế nhưng lúc ấy gia cảnh bà Lôi rất khó khăn, lục khắp túi vẫn không đủ tiền trả.

Thấy vậy, cụ Đan xua tay nói: “Không sao, cô cứ mang về trồng đi, tôi chỉ lấy chút tiền đi lại là được”.

Với sự giúp đỡ ấy, bà Lôi đem toàn bộ cây giống về trồng tại quê nhà. Mỗi khi gặp sâu bệnh hoặc khó khăn trong quá trình chăm sóc, bà lại viết thư hỏi cụ Đan, và lần nào cũng nhận được những lời hướng dẫn tận tình.

Sự giúp đỡ vô tư ấy đã trở thành ký ức khó quên trong lòng bà suốt nhiều năm. Trong suốt 38 năm sau đó, bà Lôi đi làm thuê ở nhiều nơi, từ Giang Tây đến Quảng Đông. Cuộc sống dần ổn định hơn, nhưng bà vẫn luôn nhớ đến ân tình của người đàn ông ở thị trấn Đường Nhã.

Sau Tết năm nay, bà quyết định lên đường tìm lại ân nhân, dựa vào địa chỉ cũ từng ghi trong những bức thư năm xưa. Điểm dừng chân đầu tiên của bà chính là đồn công an địa phương.

Khi được hỏi còn nhớ tên người cần tìm hay không, bà lập tức trả lời: “Ông ấy tên Đan Thời An. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên”.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã phối hợp với lực lượng địa phương tra cứu hồ sơ hộ tịch, đồng thời dựa vào địa chỉ ghi trong những lá thư cũ để đi xác minh thực tế. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm ban đầu không có kết quả.

Không bỏ cuộc, đồn công an tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, hỏi thăm nhiều khu vực xung quanh. Cuối cùng, họ đã tìm được cụ ông họ Đan. Khi được mời đến đồn công an, cụ Đan vô cùng ngạc nhiên.

“Chỉ vì chuyện nhỏ vậy mà cô phải lặn lội đến tận đây tìm tôi sao?”, ông hỏi.

Cụ không ngờ việc làm tốt bụng năm xưa lại được người khác ghi nhớ suốt 38 năm.

Ngay khi gặp lại ân nhân, bà Lôi xúc động nói: “Cụ Đan, cuối cùng tôi cũng tìm được cụ rồi. Với tôi, chuyện này không hề nhỏ”.

Bà còn kiên quyết trả lại tiền của 350 cây giống nho theo giá thị trường hiện nay, gấp 10 lần so với trước đây.

Cụ Đan nhiều lần từ chối: “Không cần đâu, cô quay lại tìm đã khiến tôi rất vui rồi”.

Tuy vậy, bà Lôi vẫn tha thiết: “Khi chúng tôi khó khăn, chính cụ đã mang đến sự ấm áp. Vợ chồng tôi luôn ghi nhớ ân tình ấy, không thể để người tốt chịu thiệt”.

Cuối cùng, trước sự chân thành của bà, cụ Đan cũng đồng ý nhận. Trong cuộc trò chuyện tại đồn công an, cụ Đan cho biết ông đã đổi tên, từ Đan Thời An thành Đan Trị An.

Nghe vậy, bà Lôi chợt hiểu ra: “Tôi biết mình không thể nhớ nhầm. Tên trong thư tôi còn khắc lên tường để ngày nào cũng nhìn thấy, làm sao quên được”.

Trước khi rời đi, bà Lôi xúc động gửi lời cảm ơn tới lực lượng công an địa phương vì đã giúp bà hoàn thành tâm nguyện sau 38 năm.