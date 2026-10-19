Vừa xử lý công việc chuyên môn, các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) vừa ôm ấp, chăm sóc những em bé bị bỏ rơi.

Những 'người mẹ' của các em nhỏ bị bỏ rơi

Chiều muộn 16/10, khác với vẻ hối hả ban ngày, khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) chìm trong khoảng lặng. Ngoài sân, vệt nước mưa loang loáng hắt lên chút ánh sáng heo hắt, cơn gió lạnh cuốn tung hàng lá me xơ xác khiến ai cũng vội vã muốn về nhà, thèm hơi ấm gia đình.

Nhưng, cuối hành lang nhỏ của Khoa Sơ sinh, bên trong phòng hành chính, một nữ bác sĩ đang vừa thao tác máy tính vừa ôm một em nhỏ trong lòng.

Bác sĩ Lâm Thanh Vy dù bận rộn với công việc nhưng vẫn ôm chặt bé trai bị bỏ rơi trong lòng. Ảnh: Thanh Huyền

Gần đó, một nữ điều dưỡng cũng vừa ngược xuôi hỗ trợ đồng nghiệp vừa ôm một bé khác. Những đứa trẻ miệng ê a, tay cầm chiếc đèn lồng xinh xinh, ánh mắt trong veo ngước nhìn "mẹ". Ai bắt gặp cảnh này cũng ngỡ những nữ y bác sĩ này vì hoàn cảnh riêng phải mang con đi làm. Thế nhưng, đó không phải con ruột của họ. Các bé đó là những số phận bị bỏ rơi. Từ sự trớ trêu ấy, có nữ bác sĩ dù chưa sinh con vẫn tự nhiên trở thành mẹ của bao em bé.

Vẫn còn độc thân, bác sĩ CKI Lâm Thanh Vy đã có 9 năm gắn bó với Khoa Sơ sinh. Cứ mỗi năm trôi qua, cô lại điều trị, chăm sóc những đứa trẻ côi cút từ khi chào đời cho tới khoảnh khắc biết bò, vịn đứng, rồi nghẹn ngào tiễn hàng chục bé về mái ấm mới.

Bận rộn hỗ trợ các đồng nghiệp nhưng điều dưỡng Phan Ngọc Cơ vẫn ôm theo bé gái bị bỏ rơi. Trong vòng tay "người mẹ", đứa bé nhoẻn miệng cười. Ảnh: Thanh Huyền

Vừa tra cứu bệnh án, bác sĩ Vy vừa ôm bé trai chưa được đặt tên, chỉ gọi tạm theo tên mẹ: “Con bà N.T.Q.T”. Bé nhập viện khi mới 1 ngày tuổi vì hội chứng ruột ngắn, phải làm hậu môn tạm nên mông bị viêm loét đỏ choét, đau đớn vô cùng.

Vì quá đau không thể ngồi, bé đành nhổm lên vịn, nhờ thế lại cứng cáp hơn các bạn cùng trang lứa. Đến nay, dù mới 8 tháng tuổi và chỉ nặng 4,2kg, bé đã bò thạo và vịn đứng vững vàng.

Chứng kiến từng ngày kiên cường của trẻ, ngoài phác đồ điều trị, bác sĩ Vy cùng đồng nghiệp luôn tranh thủ ôm ấp, truyền thêm hơi ấm để bù đắp sự thiếu hụt tình thương cho bé.

Những "người mẹ" áo trắng tại Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: Thanh Huyền

Tiễn những 'em bé' về mái ấm bình yên

Tất bật trong tour trực đêm 16/10 còn có chị Phan Ngọc Cơ, cử nhân điều dưỡng với 16 năm thâm niên. Trên tay chị là bé gái sinh non khi mới 28 tuần tuổi, nặng vỏn vẹn 1,2kg, suy hô hấp nặng phải thở máy. Nhờ "mẹ" Cơ kiên trì chăm chút từng giọt sữa, liều thuốc mỗi ngày, bé giờ đã khỏe mạnh, bụ bẫm. Cứ được bế là trẻ lại nhoẻn nụ cười rạng rỡ, có thể tự cầm bình sữa bú ngon lành.

Hôm đó, các nhân viên y tế kè kè ôm ấp các bé bởi chỉ còn 3 ngày nữa, trung tâm bảo trợ xã hội sẽ đến đón. "Mẹ con mình sắp phải chia tay rồi...", chị Cơ bịn rịn, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn thiên thần nhỏ đang cười trong lòng.

Trong điện thoại của bác sĩ Vy lưu rất nhiều ảnh của những "đứa con" từng được chị chăm sóc. Dù các bé đã về nhà mới nhưng lâu lâu những "người mẹ" vẫn mở hình ra xem cho đỡ nhớ nhung. Ảnh: Thanh Huyền

Chị Nguyễn Thị Diệu Trường, điều dưỡng trưởng Khoa Sơ sinh cho biết, mỗi tour trực của khoa gồm 2 bác sĩ và 10 điều dưỡng, chia làm hai khu. Những bé bị bỏ rơi sau khi điều trị ổn định được xếp riêng tại phòng số 3 để tiện chăm sóc. Lúc nào cũng có 2 điều dưỡng túc trực riêng cho nhóm bệnh nhi đặc biệt này.

Không chỉ chữa bệnh, các y bác sĩ còn đề xuất Phòng Công tác xã hội hỗ trợ và tự quyên góp thêm tã, sữa, đồ chơi cho các con. Hiện nay, Khoa chăm sóc 5 bé bị bỏ rơi nhưng chỉ ít ngày tới sẽ có 4 bé chuyển đến trung tâm bảo trợ. Cách đây vài tuần, họ cũng vừa chia tay 5 bé khác về nhà mới.

Những người mẹ áo trắng ấy vẫn âm thầm ngày qua ngày, lấy tình thương lấp đầy khoảng trống tình thương của các trẻ, thắp sáng hy vọng và lặng lẽ tiễn biết bao "chuyến đò" chở những mảnh đời bé nhỏ cập bến bình yên.