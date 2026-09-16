Cứ đến trường là nôn ói tới mức phải bỏ thi

Thạc sĩ Tâm lý, bác sĩ Trần Quang Huy, Liên chuyên khoa Tâm lý lâm sàng - Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) cho biết, từ tháng 6 tới nay đã khám và điều trị cho 84 học sinh bị các triệu chứng đau đầu, nôn oẹ, đau bụng, thậm chí là ngất xỉu mỗi khi tới trường.

Điều đáng nói, những học sinh này chỉ bị những triệu chứng trên khi đi học; vào ngày nghỉ lễ, cuối tuần thì các em hoàn toàn bình thường.

Ngày 3/9, bác sĩ Trần Quang Huy tái khám cho bệnh nhi N.T.T.T., 12 tuổi, cư trú tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, vào tháng 6, cô bé đã được ba mẹ đưa tới khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 vì các biểu hiện rất lạ xuất hiện từ tháng 4.

Bé T. cứ tới cổng trường là đau bụng, buồn nôn. Bé mắc hội chứng tâm lý có tên rối loạn nghi bệnh. Ảnh: Thanh Huyền

Cứ tới cổng trường, T. lại đau bụng, buồn nôn và ngồi xuống nôn ói. Tình trạng nghiêm trọng và lặp đi lặp lại tới mức bé không thể thi học kỳ 2.

Gia đình đưa T. đi khám cả phòng mạch tư lẫn bệnh viện thì nhận chẩn đoán nghi ngờ trào ngược dạ dày, uống thuốc không giảm. Rà soát các nguyên nhân vẫn không ra bệnh lý thực thể, cha mẹ được khuyên đưa bé đi khám tâm lý.

Bác sĩ Huy đã tách mẹ và bé ra để trò chuyện. Lúc này, bệnh nhi mới kể mình bị bạn bè trong lớp tẩy chay, thậm chí bị bạn đánh từ tháng 4. Sau đó, mẹ của T. lên trường nói chuyện với thầy cô và nhà trường cũng đã hòa giải. Thế nhưng kể từ đó, em cứ tới cổng trường là đau bụng và buồn nôn.

Liên tiếp ngất xỉu trên lớp suốt 3 ngày

Bé T. không phải là trường hợp duy nhất rơi vào tình trạng trên. Đầu tháng 9, bác sĩ Huy khám cho một nam sinh (14 tuổi, ngụ tại phường Trấn Biên, Đồng Nai) và một nữ sinh (14 tuổi, ngụ tại phường Minh Hưng, Đồng Nai) có biểu hiện tương tự. Ngay khi bắt đầu năm học mới, các em cứ vào lớp một lúc lại ngất xỉu, xảy ra liên tiếp trong 3 ngày.

Gia đình của hai bệnh nhi trên đã đưa con đi khám, làm các xét nghiệm cần thiết, thậm chí đo điện não cũng không tìm ra điểm bất thường. Cuối cùng, bệnh nhi được đưa tới khám tâm lý tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Theo bác sĩ Huy, cả 3 trường hợp kể trên mắc hội chứng tâm lý có tên là rối loạn nghi bệnh hay còn gọi là rối loạn phân ly. “Khi ta căng thẳng quá mức, não sẽ truyền tín hiệu xuống các bộ phận chức năng khác trong cơ thể dẫn tới các biểu hiện như bị đau chỗ nọ chỗ kia, thậm chí là ngất xỉu”, bác sĩ Huy giải thích.

Trường hợp bé T. ở mức độ nặng hơn nên ngoài giúp bé điều chỉnh bằng liệu pháp nhận thức hành vi thì bác sĩ còn kê thêm các thuốc giảm lo âu. Hai trường hợp còn lại do phát hiện sớm nên chưa cần dùng thuốc mà chỉ can thiệp bằng liệu pháp nhận thức hành vi giúp trẻ lấy lại trạng thái tâm lý ổn định.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được can thiệp tâm lý kịp thời như vậy. Đa số trẻ sau khi không tìm ra bệnh lý thực thể thì bị người lớn gắn mác giả vờ đau bệnh vì nhõng nhẽo, lười học. Điều này vô tình đẩy trẻ vào trạng thái bị cô lập, từ đó bé sẽ cố chịu đựng, co rút vào thế giới riêng. Lâu ngày bệnh sẽ gây ảnh hưởng chất lượng sống, khiến trẻ học hành sa sút, nghiêm trọng hơn có thể bị trầm cảm.