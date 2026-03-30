Ngày 30/3, lãnh đạo Trạm Y tế xã Long Hải (TPHCM) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi được người dân đưa đến Trạm Y tế xã Long Hải. Ảnh: N.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h45 cùng ngày, người dân tại ấp Lò Vôi, xã Long Hải phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi nên đưa đến Trạm Y tế xã trình báo.

Qua kiểm tra, bé trai nặng khoảng 2,5kg, chưa được cắt dây rốn, khóc yếu, trên người còn dính nhiều vết bẩn. Bàn tay trái của bé có 6 ngón.

Ngay sau khi tiếp nhận, nhân viên y tế đã tiến hành cắt dây rốn, tiêm ngừa, hỗ trợ thở oxy, ủ ấm và cho bé uống sữa. Khi tình trạng sức khỏe ổn định, bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Hiện chính quyền xã Long Hải đã phát thông báo tìm thân nhân của cháu bé. Nếu quá thời hạn mà không có người đến nhận trẻ, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.