Trước đó, vào chiều 28/6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn xã Mường So, tổ công tác của Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện 2 xe máy vi phạm giao thông.

Lúc này, Thiếu tá Hà Văn Minh đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà liều lĩnh tăng ga, đối tượng Mùa A Hảo (18 tuổi, trú phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu) đâm vào Thiếu tá Hà Văn Minh rồi bỏ chạy.

Dù được đồng đội đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, anh đã không qua khỏi, từ trần vào lúc 8h03 sáng 2/7. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với anh.

Hiện, Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ hình sự đối tượng Mùa A Hảo về tội "Cố ý gây thương tích".