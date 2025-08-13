Sáng 13/8, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, người dân phản ánh tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại hai đầu cầu Long Biên. Nguyên nhân được cho là do cây cầu này bất ngờ bị cấm lưu thông mà không có bất kỳ thông báo nào từ trước, khiến nhiều người rơi vào cảnh mắc kẹt, không kịp thay đổi lộ trình.

Việc cấm cầu đột ngột, không thông báo rộng rãi khiến người dân không thể chủ động di chuyển, gây nhiều bức xúc. Chị Nguyễn Thanh Huệ, cư dân phường Bồ Đề, cho biết hằng ngày chị vẫn đi qua cầu Long Biên để sang Yên Phụ làm việc, nhưng sáng nay đến nơi thì thấy đường đã bị chặn.

"Rất nhiều người như tôi buộc phải quay đầu, chuyển hướng sang cầu Vĩnh Tuy, khiến tình trạng ùn tắc càng thêm nghiêm trọng", chị Huệ nói.

Chiều cùng ngày, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, Sở không nhận được bất kỳ đề xuất nào từ các đơn vị liên quan và cũng không ban hành thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Long Biên.

Đại diện Sở cho biết thêm, cầu Long Biên không thuộc quyền quản lý của TP Hà Nội mà do ngành đường sắt quản lý. "Việc tổ chức giao thông trên cầu thuộc thẩm quyền của Bộ, và đến nay đơn vị quay phim cũng chưa gửi văn bản đề nghị nào tới Sở Xây dựng", vị này nhấn mạnh.

Cầu Long Biên bất ngờ bị cấm khiến nhiều người bức xúc vì không được thông báo trước. Ảnh: Chụp màn hình

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Công ty CP Đường sắt Hà Hải – đơn vị trực tiếp quản lý cầu Long Biên – cho biết, việc cấm cầu sáng 13/8 nhằm phục vụ một đoàn phim quay hình cho chương trình kỷ niệm Quốc khánh 2/9 sắp tới.

Theo vị này, đoàn làm phim đã chủ động liên hệ với Công ty Đường sắt Hà Hải, tuy nhiên đơn vị không đủ thẩm quyền để ra quyết định cấm cầu. Do đó, đoàn phim tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương. Sau đó, UBND phường đã cử lực lượng công an, dân phòng đến chặn các phương tiện xe máy, xe thô sơ ngay từ lối vào cầu.

“Chúng tôi không cử người tham gia tổ chức cấm cầu hay phân luồng. Mọi việc do phía phường phối hợp thực hiện theo đề nghị của đoàn phim”, lãnh đạo Công ty Đường sắt Hà Hải khẳng định.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết không ra quyết định cấm cầu Long Biên để phục vụ đoàn phim. Ảnh chụp màn hình

Cũng theo thông tin từ đơn vị quản lý cầu, đoàn làm phim đã gửi đề nghị hỗ trợ đến hai phường Hoàn Kiếm và Bồ Đề – nơi hai đầu cầu Long Biên tiếp giáp.

Trong khi đó, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, Sở không ban hành bất kỳ quyết định nào về việc cấm cầu Long Biên để phục vụ quay phim.

Lãnh đạo Công ty CP Đường sắt Hà Hải cũng làm rõ: nếu cấm đường sắt, thẩm quyền thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải); còn nếu cấm phương tiện cơ giới lưu thông, thẩm quyền lại thuộc địa phương – cụ thể là Sở Xây dựng Hà Nội. Trường hợp có quyết định cấm đường hoặc cầu, Sở Xây dựng có trách nhiệm bố trí lực lượng thanh tra giao thông phối hợp điều tiết, phân luồng.

Tuy nhiên, ở vụ việc này, dù không có quyết định cấm từ Sở Xây dựng, UBND hai phường nói trên vẫn cử lực lượng công an, dân phòng ra hiện trường chốt chặn và phân luồng giao thông.