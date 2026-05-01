Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình, nhóm bạn bè, người thân lên kế hoạch vui chơi, tham quan. Trong đó, phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) là một trong những điểm đến yêu thích của nhiều du khách.

Ngay từ đầu giờ chiều 30/4, bất chấp nắng gắt, dòng người đã nườm nượp đổ về khu phố cổ. Ghi nhận cho thấy các tuyến đi bộ trung tâm như Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thái Học, Phan Châu Trinh… luôn trong tình trạng chật kín. Nhiều thời điểm, du khách phải chen chân từng bước giữa dòng người dày đặc.

Bất chấp thời tiết Hội An dịp đại lễ 30/4 - 1/5 khá oi bức, hàng vạn du khách vẫn nườm nượp đổ về phố cổ để vui chơi, thưởng lãm

Hầu hết các tuyến phố chính của Hội An đều trong tình trạng đông đúc

Nhiều thời điểm, du khách phải xếp hàng dài chờ đến lượt để được chụp ảnh tại các vị trí đẹp

Không chỉ khách nội địa, lượng khách quốc tế đến Hội An dịp này cũng tăng đáng kể, góp phần tạo nên không khí sôi động tại phố cổ.

Càng về chiều tối, khi thời tiết dịu hơn, lượng du khách càng tăng. Khu vực ven sông Hoài trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người.

Du khách dạo bộ, chụp ảnh và thả hoa đăng cầu bình an, tạo nên khung cảnh lung linh, đặc trưng của Hội An về đêm. Các dịch vụ chèo thuyền trên sông vì thế cũng hoạt động nhộn nhịp hơn.

Các tuyến phố ở Hội An rợp sắc cờ đỏ sao vàng

Bất chấp nắng nóng, nhiều du khách vẫn tản bộ tham quan phố cổ

Phố cổ Hội An là điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ

Các bạn trẻ tranh thủ chọn cho mình những góc "sống ảo" tại khu phố cổ

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa như giao lưu âm nhạc, trình diễn nghề truyền thống, trò chơi dân gian, bài chòi… được tổ chức, góp phần mang lại trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Phố đèn lồng tại chợ đêm tiếp tục là điểm “check-in” thu hút đông người. Mỗi lượt chụp ảnh tại các cửa hàng có giá khoảng 10.000 đồng.

Du khách "nhích từng centimet" trên cầu An Hội

Các cửa hàng mua sắm, ăn uống luôn tấp nập du khách, đặc biệt là các hàng nước giải khát

Hoa đăng là một trong những mặt hàng được du khách chọn mua nhiều nhất khi đến Hội An dịp này. Mỗi hoa đăng được người dân địa phương bán từ 5.000 - 10.000 đồng.

Hai bên sông Hoài luôn trong tình trạng đông đúc. Những người làm dịch vụ chèo thuyền ngắm cảnh có những ngày rất bận rộn

Chị Lê Thị Thu Trà (du khách Hải Phòng) cho biết gia đình lựa chọn Hội An – Đà Nẵng cho kỳ nghỉ lễ năm nay. “Đây là lần thứ 3 tôi đến. Không gian đẹp, ẩm thực đa dạng, người dân thân thiện. Buổi tối đi dạo phố rất dễ chịu", chị nói.

Trong khi đó, chị Amelia (du khách Anh) chia sẻ: “Hội An rất đẹp và giàu bản sắc. Tôi thích sự kết hợp giữa nét cổ kính và không khí vui tươi ở đây. Chắc chắn tôi sẽ quay lại".

Khu vực chùa cầu đông nghịt du khách check-in tối ngày 30/4

Hội An đẹp lung linh khi về đêm

Du khách xếp hàng dài chờ đến lượt lên thuyền thả hoa đăng. Do nhu cầu đi thuyền dạo sông Hoài trong thời tiết oi bức khá lớn nên nhiều người phải chờ hơn 30 phút mới đến lượt

Khu phố đèn lồng trở thành địa điểm "sống ảo" không thể bỏ qua của các du khách khi đến phố cổ Hội An