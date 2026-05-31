Cầu lợp làng Kênh là cây cầu cổ hiếm hoi vẫn còn giữ nguyên kiến trúc “thượng gia, hạ kiều” – trên là nhà, dưới là cầu. Theo các tư liệu và câu chuyện được lưu truyền trong dân gian, cầu lợp làng Kênh có từ thời Lý, cách đây hơn 700 năm.

Cây cầu này bắc qua sông Hải Ninh, gồm 5 gian, chiều dài khoảng 10m, rộng 4m và cao khoảng 3m tính từ mặt sàn lên mái. Hai bên cầu được bố trí những bục gỗ dài để người dân ngồi nghỉ ngơi, hóng mát.

Toàn bộ khung cầu được làm bằng gỗ lim chắc chắn với 28 cột đỡ. Trong đó, 4 cột chính có đường kính khoảng hơn 50cm được cắm sâu xuống lòng sông.

Phần mái cầu được lợp bằng các bẹ cọ xếp khít lên hệ vì kèo, buộc chặt bằng sợi mây và gia cố thêm lớp lưới sắt phía trên để tăng độ bền chắc.

Theo các cụ cao niên trong làng, thuở ban đầu mái cầu được lợp bằng cây bổi - loại vật liệu nhẹ, xốp nhưng có khả năng chịu mưa nắng, gió bão tốt. Trải qua thời gian, mái bổi mục nát, người dân trong làng lợp lại mái cầu bằng lá cọ.

Trải qua hàng trăm năm tồn tại, cây cầu không chỉ phục vụ việc đi lại mà còn gắn bó mật thiết với đời sống người dân địa phương. Từ lâu, cây cầu cổ này đã trở thành một phần hồn quê và là không gian sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của cả làng. Vì vậy, khi các hạng mục cầu xuống cấp, người dân lại cùng nhau góp công, góp của để tu sửa, bảo tồn cây cầu cổ.

Gần đây nhất, năm 2014, trước tình trạng xuống cấp của cây cầu, người dân trong làng đã cùng nhau kêu gọi, quyên góp kinh phí để sửa chữa, gia cố lại mố cầu, làm mới bậc tam cấp, lợp lại mái…

Đặc biệt, những ngày hè oi ả, khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, cầu lợp làng Kênh trở thành nơi tránh nóng ưa thích của nhiều người.

Người dân ngồi trò chuyện vui vẻ trên cầu.

Ông Nguyễn Xuân Sảo (90 tuổi, trú làng Kênh) cho biết, từ khi còn nhỏ ông đã thấy cây cầu lợp tồn tại và là nơi nghỉ ngơi quen thuộc của người dân trong làng.

“Cây cầu này là tài sản chung vô giá của dân làng nên ai cũng có ý thức gìn giữ, bảo vệ. Ngày xưa người dân đi làm đồng về thường ghé cầu nghỉ chân, tránh nắng ở đây. Bây giờ, dù ở nhà có điều hòa, nhưng những ngày nắng nóng đỉnh điểm tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt nên thường đi ra cầu ngồi hóng mát”, ông Sảo chia sẻ.

Ông Lương Văn Bính (70 tuổi) cũng cho biết, nhà ông cách cầu lợp hơn 100m nên vào những buổi trưa hè oi bức, ông thường ra cầu lợp tránh nóng.

“Những hôm trời nắng nóng đỉnh điểm, chỉ cần ra cầu ngồi một lúc là tôi thấy dễ chịu hơn hẳn vì gió mang theo hơi nước từ sông thổi lên rất mát. Không gian ở đây yên bình, không khí lại trong lành, thoáng đãng nên người già trong làng ai cũng thích”, ông Bính nói.