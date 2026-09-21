W-cau Mai Linh 1789960901449_34006830463222405_34006830463222405_bffe66b911b3f5657a3031e14cf054fa sao chép.jpg

Từ sáng sớm 21/9, Quốc lộ 6 (đoạn qua cầu Mai Lĩnh bắc qua sông Đáy, thuộc địa bàn phường Yên Nghĩa và phường Chương Mỹ, Hà Nội) đã rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.

W-un tac cau mai linh 1789960901439_34006830463222405_34006830463222405_8a454b13b550bee49775f99b55d04b56 sao chép.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2026/9/21/w-1789960901550-34006830463222405-34006830463222405-45ce61e3166df3518ab81deadec06139-1772.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2026/9/21/w-un-tac-cau-mai-linh-2-1789960901556-34006830463222405-34006830463222405-5abaaed8e6eda0c2bbeca9eeb123c3bd-sao-chep-1773.jpg

Ghi nhận của PV VietNamNet, dòng phương tiện bị ùn tắc kéo dài hơn 5km ở cả hai chiều đường.

W-cau Mai Linh 4 1789960901497_34006830463222405_34006830463222405_05bbd97ebe204c7a6b2639c5a37d25f6 sao chép.jpg

Phải chờ quá lâu, nhiều hành khách đi xe buýt xuống xe tìm đường đi bộ.

W-un tac cau Mai Linh 3 1789960901530_34006830463222405_34006830463222405_66616bf96a01e016f18e1d21e545e2de sao chép.jpg

Một số tài xế quyết định dừng xe vào ven đường, ngồi chờ hết ùn tắc mới đi tiếp.

W-un tac HIEU0823 sao chép.jpg

Đến hơn 12h cùng ngày, tình trạng ùn tắc đã giảm nhưng dòng xe xếp hàng để qua cầu vẫn kéo dài khoảng 2km.

W-HIEU0801 sao chép.jpg

Một cán bộ Công an phường Yên Nghĩa đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại đây cho biết, ở phía Nam cầu Mai Lĩnh có 10 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ứng trực để điều tiết phương tiện. Còn đầu phía Bắc cầu do lực lượng Công an phường Chương Mỹ đảm nhiệm hướng dẫn giao thông.

W-cau Mai Linh 1789960901479_34006830463222405_34006830463222405_26dba1fc5e6e32710045a04eba954198 sao chép.jpg

Lý giải nguyên nhân ùn tắc kéo dài, vị cán bộ công an cho biết, cầu Đại Thành, cầu 72 và cầu Tân Phú bị cấm lưu thông do nước sông Đáy dâng cao. Do đó, nhiều phương tiện phải chuyển hướng, đổ dồn về Quốc lộ 6 đi qua cầu Mai Lĩnh để vào trung tâm thành phố. Thêm vào đó, hai bên đầu cầu Mai Lĩnh còn đang bị thu hẹp để phục vụ việc thi công.

“Một phần nguyên nhân do dọc Quốc lộ 6 đang thi công, mặt đường có nhiều hố, ổ gà khiến các phương tiện phải giảm tốc độ, góp phần gây ùn tắc”, cán bộ Công an phường giải thích.