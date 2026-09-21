Từ sáng sớm 21/9, Quốc lộ 6 (đoạn qua cầu Mai Lĩnh bắc qua sông Đáy, thuộc địa bàn phường Yên Nghĩa và phường Chương Mỹ, Hà Nội) đã rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.

Ghi nhận của PV VietNamNet, dòng phương tiện bị ùn tắc kéo dài hơn 5km ở cả hai chiều đường.

Phải chờ quá lâu, nhiều hành khách đi xe buýt xuống xe tìm đường đi bộ.

Một số tài xế quyết định dừng xe vào ven đường, ngồi chờ hết ùn tắc mới đi tiếp.

Đến hơn 12h cùng ngày, tình trạng ùn tắc đã giảm nhưng dòng xe xếp hàng để qua cầu vẫn kéo dài khoảng 2km.

Một cán bộ Công an phường Yên Nghĩa đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại đây cho biết, ở phía Nam cầu Mai Lĩnh có 10 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ứng trực để điều tiết phương tiện. Còn đầu phía Bắc cầu do lực lượng Công an phường Chương Mỹ đảm nhiệm hướng dẫn giao thông.

Lý giải nguyên nhân ùn tắc kéo dài, vị cán bộ công an cho biết, cầu Đại Thành, cầu 72 và cầu Tân Phú bị cấm lưu thông do nước sông Đáy dâng cao. Do đó, nhiều phương tiện phải chuyển hướng, đổ dồn về Quốc lộ 6 đi qua cầu Mai Lĩnh để vào trung tâm thành phố. Thêm vào đó, hai bên đầu cầu Mai Lĩnh còn đang bị thu hẹp để phục vụ việc thi công.

“Một phần nguyên nhân do dọc Quốc lộ 6 đang thi công, mặt đường có nhiều hố, ổ gà khiến các phương tiện phải giảm tốc độ, góp phần gây ùn tắc”, cán bộ Công an phường giải thích.