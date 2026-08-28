Lúc 10h40 ngày 28/8, dù không phải giờ cao điểm nhưng Quốc lộ 6 (đoạn từ bến xe Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa đến hết đường Biên Giang, phường Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn lâm vào cảnh ùn tắc kéo dài hơn 5km.

Tại khu vực đầu cầu Mai Lĩnh, hai cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an phường và một cán bộ thuộc lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phải liên tục phân luồng, hướng dẫn phương tiện.

Tuy có lực lượng phân luồng nhưng tình trạng ùn tắc không giảm bớt, người đi xe máy phải luồn lách giữa các dòng ô tô để tìm "lối đi".

Anh Lê Khánh (trú tại phường Chương Mỹ) cho biết, tình trạng ùn tắc trên Quốc lộ 6 có thể diễn ra ở bất cứ khung giờ nào trong ngày. Đặc biệt vào những ngày có mưa, mặt đường có nhiều ổ gà, vũng nước khiến việc đi lại rất khó khăn.

Tình trạng ùn tắc càng trầm trọng ở đoạn đường có nhiều vũng nước lớn.

Việc người đi xe máy phải luồn lách giữa các ô tô tải hoặc đi lên lề đường là rất nguy hiểm, bởi người điều khiển phương tiện có thể trượt ngã, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Một người suýt bị ngã khi cố vượt qua những vũng nước trên Quốc lộ 6.

Quốc lộ 6 đang được mở rộng hai bên để nâng quy mô lên 8 - 10 làn xe. Đây là một trong những tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc.