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Giữa tháng 8, ghi nhận của PV VietNamNet, nước từ thượng nguồn đổ về cùng mưa lớn khiến sông Nậm Nơn, đoạn qua xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An), dâng cao, chảy xiết.

Cầu tạm Yên Hòa bị lũ cuốn trôi vào rạng sáng 8/8, đến nay chưa được khắc phục. Sự cố khiến hơn 200 hộ dân ở 3 bản Yên Hòa, Nhọt Lợt và Piêng Pèn, thuộc khu vực giáp biên giới Việt Nam - Lào, bị chia cắt.

Theo người dân địa phương, sau trận lũ lịch sử tháng 7/2025, cầu treo Yên Hòa cũng bị cuốn trôi, chỉ còn lại các trụ cầu.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân, một cầu tạm được xây dựng cách vị trí cầu treo cũ khoảng 200m về phía thượng nguồn.

Cầu tạm dài khoảng 70m, rộng hơn 3m, nay đã bị lũ làm đứt gãy hoàn toàn. Một phần mặt cầu bị nước cuốn trôi, dạt vào sát mố trụ cầu treo cũ.

Theo ông Nguyễn Trọng Cường, nhân viên Công ty CP 495 (đơn vị thi công), chỉ khi mực nước ổn định mới có thể khắc phục, sửa chữa cầu tạm.

Sau khi cầu tạm bị cuốn trôi, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Một số người phải thuê thuyền vượt sông, trong khi đi đường vòng có thể phải di chuyển thêm hàng chục km.

Anh Già Bá Tu (27 tuổi, trú xã Nhôn Mai) cùng hai cháu nhỏ phải thuê thuyền vượt sông để sang thăm người thân ở bản Nhọt Lợt. Mỗi chuyến thuyền có giá 50.000-100.000 đồng, tùy thời điểm và tình hình dòng nước.

“Qua sông bằng thuyền rất nguy hiểm nhưng đành chấp nhận”, anh Tu chia sẻ.

Lãnh đạo UBND xã Mỹ Lý cho biết, đầu năm nay, Sở Xây dựng bố trí hơn 2 tỷ đồng xây dựng cầu tạm Yên Hòa nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Theo lãnh đạo xã, mực nước trong đợt lũ này chỉ bằng khoảng 1/3 so với trận lũ năm 2025. Tuy nhiên, do mố cầu nằm ở vị trí thấp, cây cối và các vật trôi từ thượng nguồn đổ về nhiều, va đập mạnh khiến cầu tạm bị đứt gãy.

Người dân mong chính quyền sớm có phương án khắc phục cầu tạm, bảo đảm việc đi lại, giao thương thuận tiện và an toàn.